總統府也有LINE！重要談話、重大政策、活動直播「一手掌握」





▲總統府也有LINE帳號。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日正式宣誓就職，新任任期才剛開始，總統府先推出全新Line帳號，要讓民眾從總統重要談話到活動直播都能隨時掌握。

總統府介紹，在第15任總統暨副總統就任的日子，總統府訊息發送平台也展現耳目一新的風貌，日後除了總統府官網，民眾也可以透過總統府Line帳號獲得有關總統府的重要訊息，「包括總統重要談話、政府重大政策、總統府重要活動直播實況等，都能藉由Line推播系統，讓國人滑動手機的同時，也能『一手掌握』先機，即時收看！」

民眾只要在Line搜尋欄中輸入「中華民國總統府」或「＠president.tw」就能加入好友。20日率先上線的選單資訊，包含第15任總統暨副總統就職專輯（內容包括總統就職演說、新聞快遞、就職典禮實況、照片傳真），日後還會不定期更新選單資訊，例如最新消息、參觀資訊、影音傳真及線上申請等內容。

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