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國台辦批台製造對立　陸委會：捍衛國家主權決不退讓

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▲▼陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正就蔡總統520就職演說有關兩岸部分，召開記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正就蔡總統520就職演說有關兩岸部分，召開記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對大陸國台辦抨擊總統蔡英文的520就職演說「製造兩岸對立，阻撓兩岸交流合作」，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午在記者會上強調，台灣將繼續依照憲法、兩岸關係條例等處理兩岸事務，對於「維持兩岸和平穩定的現狀，我們立場是一貫的」，捍衛國家的主權、安全絕不退讓。

邱垂正還進一步表示，包括總統蔡英文、陸委會主委陳明通都提到，兩岸之間如何謀求長遠的相處之道，維持台海、兩岸關係的和平穩定，是雙方共同的責任，我們也期盼對岸能夠負責。

▲▼大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說，我們拒絕一國兩制、矮化台灣、破壞台海現狀的立場不變，政府處理兩岸關係有堅定的底線。

另對於蔡英文將成立修憲委員會，是否涉及兩岸、主權、國土議題，邱垂正說明，修憲委員會是有關於立法院的制度創設，且修憲有相當嚴謹的程序，因此「我們會尊重立法院。」

他補充，站在陸委會立場，任何有關主權和兩岸政治性議題，均屬於高度複雜、敏感的議題，勢必需要有朝野和全民的高度共識，本會也認為，各界應該審慎評估兩岸情勢發展，做出通盤的考量。


國台辦稍早發布新聞稿，由發言人馬曉光針對蔡英文「520」談話有關兩岸關係內容做應詢答覆。馬曉光說，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎；一些政客製造兩岸對立，阻撓兩岸交流合作，企圖從地理和法理上切割台灣與大陸的關係。上述作為，都嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，嚴重威脅台海和平穩定。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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