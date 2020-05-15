FDA：存放屍體的冷凍卡車　消毒後仍可用來運送食品！

▲停在美國醫院門外、用來臨時存放遺體的冷凍卡車。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國「食品暨藥物管理局」(FDA)周三(13日)發布指導手冊稱 ：新冠肺炎疫情期間用作存放死者遺體的冷凍卡車，經過徹底清理和消毒後，可以重新用來運輸食品。

《紐約郵報》等美國媒體報導，自3月初以來，在紐約市等新冠疫情死亡率較高的美國城市，會有冷凍食品卡車停在醫院、停屍間和殯儀館外，用作臨時存放遺體之用，以因應不斷增加的死者。對於這些卡車在疫情後如何處理 ，FDA局如今給出指導意見。

FDA說：「在新冠肺炎疫情期間，用作臨時存放遺體的冷藏食品運輸車輛及冷藏食品儲存設備，在特定情況下仍可安全用於食品的運輸和儲存。車輛和儲存設備應該用在環保署登記的消毒劑，來進行徹底清潔和消毒。」

另一方面，FDA還規定：在進行消毒前，卡車和存放裝置需要達到「適當溫度」，負責清潔和消毒的工作人員必須避免接觸危險化學品。

值得注意的是，手冊中還提到，如果卡車或是儲存設備的內部表面「直接接觸到血液或體液」，只要污染區域不是由無法完全消毒的材料構成(如未加工的木材或破裂的玻璃纖維)，那麼仍然可以用來載送食物。但如果車內出現了「無法透過清洗和消毒來消除的刺激性氣味」，那就應該放棄使用。

CNN等媒體4月29日曾報導，紐約市警方當天接到報警後前往布魯克林一個社區，發現當地一家殯儀館外的幾輛卡車上存放了超過50具屍體，並且散發出異味。《紐約郵報》4月的一篇報導則指出，在紐約使用的一些冷凍卡車據說「又黑又髒」，裡面堆滿了屍體。