安倍砸466億發「布口罩」出包　日本坦承：還要再花8億重新品檢！

▲日本首相安倍晉三與財務大臣麻生太郎。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本首相安倍晉三4月1日宣布發放每戶2片的布口罩用以防疫，沒想到「安倍口罩」不但尺寸小到不符合一般人使用，4月率先針對部分設施發放的口罩更是出現大量瑕疵品，導致相關單位只能緊急回收口罩，並暫停一切發放流程，將布口罩進行二次複檢。然而如今更傳出，安倍口罩為了品質複檢又要再花8億日幣（約新台幣2.7億元）的納稅錢，引發輿論撻伐。此外，東京都15日新增9名確診，而這也是自3月22日以來，單日新增人數首次低於10人。

綜合日媒報導，安倍當初為了布口罩政策編列了466億日幣（約為新台幣128億）的預算，當時就有許多人質疑布口罩的防疫效果，不過面對外界的反對聲浪，官房長官菅義偉不斷強調，「如果口罩能夠重複清洗使用超過20遍，那就能減少20億片拋棄式口罩的消耗。」

▲日本政府發放的口罩被戲稱為「安倍口罩」。（圖／路透）



日本政府委託各家廠商共生產了8500萬片，分別發放給全國各家庭、孕婦以及照護設施等，然而其中卻有一部分的口罩出現黃色髒污、黴菌附著等問題，緊急回收。厚生勞動省14日接受社民黨黨主席福島瑞穗質詢時透露，經過委託複檢的業者評估，此次布口罩的品質複檢將要再花費8億日幣（約新台幣2.7億元）。

安倍政府原定4月底以前要將47萬片布口罩發給全國孕婦，但其中卻有4.7萬片出現瑕疵，政府表示，將重新進行品檢後，再繼續發送。此外，經調查發現，目前出現不良的布口罩全是國外進口的產品，日本政府原本打算在5月中以前完成所有的口罩發放，沒想到卻突然出現問題，讓該政策緊急喊卡，日本政府更下令將尚未發放的口罩回收，並交由業者興和與伊藤忠商事進行產品質量複檢。

另一方面，東京15日新增9名確診，而這也是自3月22日以來，首次低於10人。

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