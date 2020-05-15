過度使用消毒劑和抗生素 或導致超級細菌疫情大爆發！

▲美國境內出現首例「無法被任何已知抗生素治癒」的「超級細菌」。圖為「志賀氏屬桿菌」 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「加拿大電視網」(CTV)報導，在對抗新冠肺炎的過程中，人們大量使用洗手液和消毒劑，的確收到很好的消毒效果。 但這可能讓很多地方未來面臨超級細菌大爆發。此外，在疫情期間使用某些抗生素藥品也可能產生影響。

微生物學家指出，抗藥性微生物或超級細菌可造成跟新冠肺炎規模相同的疫情，並且流行的時間更長。根據加拿大科學院理事會的最新報告，2018年，抗菌素耐藥性導致5400人死亡。如果不採取任何措施，到2050年，預計死亡人數將達14萬人。加拿大跟抗菌素耐藥性相關的醫療保健費用可能會增加到每年80億加幣(約1600億元新台幣)。

麥克馬斯特大學生物化學科學教授布羅斯(Lori Burrows)對新冠肺炎疫情的某些資料感到十分擔憂。她說：「有些國家將整車的消毒劑噴灑在街道上，我感到驚訝，這樣做有些誇張。」

一些專家擔心，採取嚴格必要的措施來殺死跟新冠肺炎相關的病毒，會讓某些細菌變得更有抗藥性。聯邦政府定於2020年發布泛加拿大行動計畫，以應對抗菌素耐藥性。這導致加拿大衛生部長海度(Patty Hajdu)說：「我們一直在負責任地使用抗菌藥物。但是，目前殺菌洗手液、消毒劑激增，它們會導致細菌產生抗藥性。」

麥克馬斯特大學傳染病研究所所長萊特(Gerry Wright)博士表示，在大流行期間使用某些抗生素藥品也可能產生影響。繼發性細菌感染在患有嚴重上呼吸道症狀的患者中很常見，這導致醫生頻繁使用抗生素，而過量抗生素的使用大大增加了產生抗藥性的機率。

西奈衛生部醫學主任莫里斯(Andrew Morris)博士說，很多人在服用未經證實的藥物來對抗新冠肺炎，特別是在美國，川普更點名使用某些藥物。

超級細菌無國界，它能以無與倫比的速度在全球傳播。更糟糕的是，很少有藥廠投資研發新的抗生素，因為特效藥的收益往往低於現有的藥品。