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美質疑中國坐大　加強南海軍事施壓

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▲ 川普公開抨擊中國未能阻止疫情況散 （圖／路透）

▲ 川普公開抨擊中國未能阻止疫情況散。 （圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國正針對中國在南海加強軍事施壓，並指控中國利用新冠肺炎疫情，擴增南海區域影響力。

近幾周以來，美國海軍艦隊以及空軍B-1轟炸機在南海附近執行多次任務，目的就是要對此區域的盟友傳遞正面訊息。此外，美國軍方也會盡快調度回受疫情影響，而受困關島的航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）。

除軍事層面外，在外交事務上總統川普及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開抨擊中國無能阻止疫情擴散，並控訴中國在疫情爆發初期沒有保持公開透明。美國國防部也控訴中國利用疫情增強軍事實力，擴充南海區域控制力。美軍印太司令部發言人卡夫卡（Michael Kafka）在13日表示，「中國正在利用全世界專心應付疫情的非常時期，有意的攫取自身利益。」

美國國防部強調疫情並沒有損害美國國防能力。掌管南海空域的美國空軍將領蒂莫西·雷（Timothy Ray）表示，「即便是在疫情期間，美軍有能力也有空間，隨時發射長程導彈到任何地方，也隨時可以召集強力軍火。」

美國海軍在13日做出不尋常的舉動，宣布軍方在南海的所有潛水艇，都在執行任務，「在疫情之中支援印太海域的自由以及開放」。美國空軍也在近幾周從德州分3次調度4架B-1轟炸機以及200名軍事人員前往關島值勤。

上個月，美國海軍還質疑中國在南沙群島及西沙群島周圍水域的主權主張。軍方表示，中國一直在利用這些島嶼儲藏武器及其他軍事設施。

美軍的質疑引起中國政府的激烈反駁，中國人民解放軍發言人李華敏表示，「我們要求美國專心在自己的疫情防護及控制上，對全球對抗新冠病毒的戰役上多做點貢獻，並且馬上停止對南海區域安全、和平、穩定有害的軍事活動。」

雖然美國沒有任何明顯與中國直接起衝突的跡象，但美國國防部長艾斯培（Mark Esper）一直都把削弱中國作為優先考量。國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）對媒體表示，「在全世界專心解決疫情問題之際，我們擔憂中國投機的活動，對鄰國施壓並在南海違法主張海域主權。」

▲▼美國國防部長艾思博（Mark Esper）（圖／路透）

▲ 美國國防部部長表達對於南海區域安全的堅持。（圖／路透）

南海是重要的戰略區域，是全球商業最繁忙的樞紐，同時也蘊含不少潛在的天然資源，如石油或天然氣。其中部分海域被許多國家主張主權，競逐者包括中華民國、中國、越南、菲律賓和馬來西亞。根據美國軍方表示，中國在這些爭議性海域建造人工島並建立哨站，還安裝軍事設施及導彈，表達出控制這塊戰略水域的強烈企圖。

美軍印太司令部發言人卡夫卡（Michael Kafka）表示，「我們將會持續執行國際公約裡的航行自由，利用美國海軍力量遏止南海海域過分的主權主張。我們也會持續在國際法允許的範圍之內，在台灣海峽持續執行海軍、空軍巡邏任務。」

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