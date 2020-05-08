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問鼎下屆南投縣長　藍綠開出「四朵花」許淑華呼聲最高

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▲南投縣長百里候之爭暗潮洶湧，呈現4女強之爭。民進黨不分區立委羅美玲（左一）與行政院中辦執行長蔡培慧（左三），在集集鎮水利建設勘查同框。（圖／雲林農田水利會提供）

▲南投縣長百里候之爭暗潮洶湧，呈現4女強之爭。民進黨不分區立委羅美玲（左一）與行政院中辦執行長蔡培慧（左三），在集集鎮水利建設勘查同框。（圖／雲林農田水利會提供）

記者張弘昌／南投報導

立委選舉結束不到半年，南投縣長初選選戰已悄悄開打？綠營前不分區立委蔡培慧接任行政院中部辦公室執行長，與不分區立委羅美玲2女將暗中較勁；藍營國民黨籍立委馬文君、許淑華，最近也頻撈跨選區界線做服務。未來南投縣長選舉是不是「4個女人」之爭？引起地方關注、耐人尋味。

南投縣國民黨籍立法委員許淑華（左），到名間鄉出席企業40周年慶活動，與神力女超人裝扮代言人合影。（圖／記者張弘昌攝）

▲南投縣國民黨籍立法委員許淑華（左），到名間鄉出席企業40周年慶活動，與神力女超人裝扮代言人合影。（資料照／記者張弘昌攝）

民進黨前不分區立委蔡培慧，以親切草根、憨厚形象，讓南投人印象深刻，大家暱稱她「菜頭粿」。她在第一選區與許淑華競逐立委失利後，接任行政院中部聯合服務中心執行長一職。

民進黨現任不分區立委羅美玲，考量黨內團結，日前剛宣布退出民進黨地方黨部主委選舉，最近也常下鄉勘查建設服務，羅美玲日前在集集鎮與蔡培慧、雲林農田水利會會長洪國浩（曾代表綠營與林明溱角逐南投縣長），與農民勘查水利建設「同框」過。

日前南投第二選區立委許淑華，到埔里鎮捐給額溫檢測卡給國小學童，也到中寮鄉參加投26線拓寬通車典禮時，恰巧與行政院中部辦公室執行長蔡培慧同框列席，緊接著該選區的立委馬文君也到場，與中辦執行長蔡培慧一同為通車儀式剪綵。

▲南投縣長百里候之爭暗潮洶湧，呈現4女強之爭。

▲南投縣長百里候之爭暗潮洶湧，呈現4女強之爭。立委馬文君（左三）、行政中辦執行長蔡培慧（左二）出席中寮鄉道路通車剪綵儀式（圖／南投縣政府提供）

第一選區立委馬文君，日前也到屬立委第二選區的竹山、集集拜訪服務。南投縣長林明溱基層建設會勘行程，也常見到許淑華及馬文君服務處主任陪同出席。

地方人士打趣表示，「神力女超人」許淑華及「馬姐」馬文君，2個女強人、強棒，未來現身基層「同框」機會將越來越多，說不定很快就會出現藍、綠「4女將」同框畫面。

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

綠營也是2個女將，為競選縣長的熱門人選。立委馬文君曾爭取過南投縣長黨內提名，蔡慧培代表綠營與許淑華角逐過立委。目前民進黨在南投縣唯一一席立委，是不分區女立委羅美玲。未來南投縣百里候之爭，可能以「4女將」之姿較勁登場。

南投縣百里侯縣長選舉，後年才舉行，國民黨南投縣長提名人之爭，卻已悄悄展開。屬第一選區烏溪線的馬文君和第二選區濁水溪線的許淑華，不管是立委本人或服務處主任，足跡已跨越烏溪和濁水溪的界線，各在非選區現身或做服務。

許淑華日前到埔里鎮國小，送14所國小學生額溫檢測卡，與小朋友大合照，接著又到中寮鄉參加投26線拓寬改善工程通車典禮。立委馬文君和行政院中辦執行長蔡培慧，也出席通車典禮剪綵。

埔里鎮、中寮鄉屬第一選區，許淑華現身頗耐人尋味。馬文君近來也走訪屬二選區的竹山和集集鎮。她們跨出自己選區布局，勤到基層拜訪走動，爭逐黨內縣長提名的暖身動作頻頻。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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