南投中寮鄉投26線　環鄉帶動觀光產業要道拓寬啟用

▲▼南投縣中寮鄉投26線，長1.387公里路段，縣府完成拓寬工程，有助地方觀光產業發展。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

歷經1年半工期，全長1.387公里中寮鄉投26線1K+583到2K+970拓寬工程竣工通車。縣府工務處長陳錫梧表示，拓寬的投26線連接將來縣府規劃的環鄉公路，將有助提高市區道路系統服務水準及農產運輸效能，有利觀光產業發展，帶給沿線居民及往來車輛更大的便利性。

靽投中寮鄉投26線拓寬工程，配合縣府建置「中寮鄉環鄉公路網計畫」，以中寮鄉行政中心區為起點，串聯永平、八仙、福盛、和興等4村主要道路，路面寬度從原先難以會車，拓寬為9到10公尺，總工程費6780萬元，包括土地徵收費用共8千多萬元，歷經1年半完工。

工務處長陳錫梧表示，縣長林明溱非常重視中寮鄉的交通發展，縣府未來尚有一條約8公里長的環鄉公路將於年底發包，預計111年底完工，工程分為3期，總經費約13億元，縣府負擔2億6千萬元配合款，相信完工後將促進中寮鄉各項發展。

中寮鄉長廖宜賢指出，投26線道沿途，包含大峭壁、法華寺等觀光景點，拓寬後對觀光發展有很大的幫助，未來銜接環鄉公路貫穿南北中寮，對觀光及農產運輸都有很大的助益。投26線尚未拓寬的部分，公所將研擬計畫，繼續向交通部爭取經費辦理。

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