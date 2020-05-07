南投旅外「很少回家」地主熱衷捐地　花小錢營造社區後花園

▲▼花35萬元，南投草屯碧洲社區打造友善花園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投草屯碧洲社區，找來鐵工、木工、水泥工、水電工，改趕打掉重練老舊社區。還聘請園藝師傅、建築師一同與居民集思廣義、花心思，只向政府申請35萬元，就打造出社區「後花園」。

草屯鎮碧洲里地幅廣大、人口眾多，社區內居住不少年邁長者及幼小孩童，為了讓近年依賴3C產品的人們走出戶外，碧洲社區發展協會及當地居民在總企劃李介世帶領下，以「友善」為出發點，設計無障礙空間、階梯、綠地以及樹木，並在圍牆邊規劃木頭椅及乘涼處供大家休憩，一旁也有兒童玩沙區及洗手台，讓居民能親近大自然。

碧洲社區友善公園，不僅打造出一個可以讓居民互動的優質環境，也獲中央認同，得到建築園冶獎社區文化景觀營造類獎項。很窩心的是。社區友善公園是地主主動捐出土地打造，社區居民閒暇散步感恩，也成立志工隊一起維護環境整潔、美觀，每天排班為草皮植物澆水。

李介世說，最初在規劃時，大家最想要的是讓長者與孩童有個安全的遊憩場所，過去廟宇前及活動中心前廣場是大家交流互動的地方，近年部分場域規劃為籃球場，以利青少年運動，但相對減少老少休憩空間，因此大家討論設立友善公園，讓老少活動都有一個安全又舒適休閒環境。

縣府建設處表示，碧洲友善公園為內政部營建署補助，邀請社區居民共同規劃而成，除了獲得縣長林明溱肯定，中央評審委員也讚賞有佳，近年陸續獲得「社區雇工購料社區規劃師」及建築園冶獎社區文化景觀營造類，相當值得鼓勵。

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