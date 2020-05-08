登山男墜崖腐爛成白骨！警消探勘36天　13好漢翻山72小時帶祂回家

▲南投縣信義警分局成立深山探搜隊伍，13好漢翻山越嶺，鍥而不捨助卡社溪無名屍由直升機吊掛下山。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉丹大林區卡社溪發現無名男屍山域事件，經過36天的努力踏勘及規劃，陸地探搜隊伍歷經3天「跋山涉水」，終成功接觸到大體，7日清晨白骨遺體交由空勤總隊直升機吊掛下山，後續警方將聯繫相驗事宜；搜救隊一行13人，預計8日步行下山。

南投信義警分局4月2日，接獲李姓登山客報案，行經信義鄉丹大林區卡社溪，發現疑似男性屍體，特徵著黑色上衣、牛仔長褲及黑色鞋子，研判係意外墜崖，且死亡多時。

警方獲報後，分局長余中義指示成立專案小組，並聯繫相關單位召開協調會，執行探搜任務。4月9日偵查隊林昌億小隊長、青雲派出所副所長伍樹吉，偕同山警、警消、林務局等成員一行9人，深入丹大林道執行首次搜尋任務。

案發地點位處濁水溪上游丹大山域的卡社溪畔，地點海拔約2000多公尺，地處偏遠，無路可行，需沿途自闢道路。搜尋小組成員時而下切溪谷，時而攀爬山陵，歷經3天的努力，人員抵達陳屍地點上方1100公尺處。由於懸崖峭壁阻隔，可望難及，先蒐集地形資料，先行撤回，另謀他法。

為達成任務，警方申請空勤總隊支援，4月16日及4月20 日分別執行空中攝影，評估勘查直升機降落及垂（吊）掛地點，隨行並有中華民國山難救助協會中區搜救委員會、林務局，及信義鄉山警等成員隨同搭機空勘。

經空勘後僅發現一處空曠處，勉強可以執行吊掛任務。4月24日專案小組再次邀集相關單位人員，召開第2次執行整備協調會，經過慎密討論，警方擬訂陸路、溯溪水路、懸崖攀降，以及直升機協助吊掛的「陸海空3棲」計畫。

5月5日清晨由警分局教官伊比帶隊，行動小組成員包括偵查隊謝和穆、林務局及有溯溪、攀岩及垂吊專業技能之中華民國山難救助協會中區搜救委員會4人，以及5名協助揹糧食、攀登裝備的義消揹工，共計13人再次跋山涉水出發搜尋。

歷經重重險阻，5月7日傳出佳音，上午7點50分大體經直升機吊掛成功，將遺體送到南投殯儀館。警方透露，遺體已剩下白骨、一條牛仔褲和一隻鞋，雖然未能發現相關身份證件，後續警方將進行相驗程序，企盼釐清死者身分及死因，讓死者得以安息。

本次搜尋任務，歷經月餘，其間協調聯繫整備殊屬不易，入山搜尋尤為困難艱辛，身負重任之13好漢，仍能排除路障天險，竭盡所能達成任務。警方特別感謝消防署、空勤總隊、林務局、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、山警、義消、部落耆老等相關人員之協助，更感謝南投縣政府核撥相關經費，才能讓任務得以圓滿達成。

警方也呼籲，登山一定要結伴同行，事前做好萬全的規劃，另也請民眾如有關於罹難者相關線索，請提供信義分局，以讓罹難者能早日回家，落葉歸根。

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