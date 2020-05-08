南投名間新北社區「心」型開心農場　種地方特產「冷泉空心菜」

▲▼南投縣名間鄉新北社區打造一座「心」型開心農場，種鎮冷泉空心菜及湧泉石板洗衣場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣名間鄉新北社區，以「家」與「心心相印」為設計主軸，結合社區冷泉洗衣場旅遊動線，與社區居民同心協力經營綠化舒適圈「開心農場」，種植名間有名的冷泉空心菜等蔬菜，一旁有步道、休憩亭供民眾散步，還有槌球場可運動，增進社區長輩休憩、健身互動機會。

新北社區發展協會運用向中央申請28萬元經費，在社區內一片土地規劃了開心農場、花架休憩亭、戲台區，步道、可食地景區、取水區、休憩椅及植栽等，規劃開心洗衣場、泡腳池，沿線也有簡單輕鬆的繪圖牆，供社區居民散步、交流、陶冶心情。

協會理事長張坤土表示，透過開心農場，推廣冷泉空心菜及社區關懷據點長輩活動，將1.6分大的地打造為社區地標，讓在地居民與來參觀的人，體驗水耕空心菜種植，一旁的槌球公園及運動器材，也讓長輩有活動筋骨的空間。

南投縣副縣長陳正昇表示，南投縣今年獲建築園冶獎共有6個單位，分別包括社會文化景觀營造類「名間鄉新北社區開心農場」、「福龜社區環境景觀改善綠美化暨生態池復甦計畫」、「草屯雙冬圳源湧流、活耀益康」、「草屯碧洲友善公園」。

校園建築景觀類，有「南豐國小老舊校舍整建工程」、「愛蘭國小老舊校舍整建工程」，這也是南投縣公部門首次參加園冶獎評選，希望透過公部門與地方共同努力，對城鄉規劃、設計品質、施工品質及建築美學盡心盡力，共同推動城鄉美學。

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