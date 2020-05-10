南投神木村森林起火　直升機飛到日月潭水庫載水高空灑水

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉神木村，台大實驗林管處第30林班地，10日上午9時許發生森林火災，起火林班地消聚車輛、人員抵達不易。台大林管處接管林火案，派員步行入山闢防火線，阻隔火勢蔓延，今年也首度申請消防署直升機，飛4趟次到日月潭水庫載水，用水袋從高空灑水滅火中。

▲南投縣信義鄉神木村森林火災，起火點位處深山、消聚車輛無法抵達，林管處派員闢設防火線，同時申請直升機空中灑水滅火。（圖／張弘昌翻攝）

起火的台大實驗林30林班地，位在信義鄉神木村大樟樹公左上方的山區，這處林班地林道路面狹窄，消防水廂車及機動車輛，無法接近抵達火場。南投縣消防局玉山分隊抵達，除協助勘查山林火勢，通報台大實驗林管理處派巡山員，沿著林道徒步進入山區滅火，同時也請求消防署派直升機從高空灑水，迅速阻隔林火延燒範圍擴大。

山林火災林班地，位處台大林管處和社營林區管轄，目前林管處陸續增援人力，徒步進入山區闢設防火線，引火回燒路防範火勢擴大蔓延。

連日高溫、天乾物燥，起火處有易燃竹林、枯木，為避免火勢迅速延燒，林管處也向消防署申請直升機吊掛水袋，從高空支援滅火，下午已陸續支援4趟次直升機灑水滅火，地面也陸續增援人力控制山林火勢中。

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