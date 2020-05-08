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英雄背後偉大的母親　南投警察模範母親張淑芬家中有「5警」

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▲▼南投縣警察局局長陳木樹，頒獎表揚掊育「警察子弟兵」模範母親。（圖／南投縣警察局提供，下同）

▲▼南投縣警察局局長陳木樹，頒獎表揚掊育「警察子弟兵」模範母親。（圖／南投縣警察局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府警局局長陳木樹，8日在1樓中庭親自頒獎表揚，2020年度獲選警察模範母親當選人張淑芬與林月桃女士，其中張淑芬女士，更榮獲為內政部警政署表揚之全國警察模範母親，獲表揚模範母親的警察子女及眷屬，均一起陪同出席，場面備感溫馨。

55歲張淑芬女士，全心在家養育子女，含辛茹苦養育3名子女長大，其中含女婿、媳婦，計有5人從事警職。長子蕭博文現為南投縣警局刑警大隊偵查佐、長女蕭琇文現為該局信義分局警員。大媳婦黃雅眉現為該局刑警大隊偵查佐、大女婿林峻右現為信義警分局警務員、次女婿現為新竹市警察局第一分局警員，對社會治安貢獻心力，工作表現優異。

張女士平時熱心公益，樂善助人，敦親睦鄰，素為鄰里推崇。70歲的林月桃女士，養育子女，深知教育的重要性，督促3名子女勤奮向學，含辛茹苦教養有成，並鼓勵2位兒子投入警界服務，長子陳志文現為南投集集分局副分局長、次子陳志華前為台北市政府警察局文山第二分局刑事小隊長，工作表現傑出優良。

▲▼南投縣警察局局長陳木樹，頒獎表揚掊育「警察子弟兵」模範母親。（圖／南投縣警察局提供，下同）

林女士不忘囑咐兒女，應竭力對國家社會貢獻付出、善盡職責，自己平時也積極參與社區多項志工活動，為地方貢獻一己心力，孝親睦鄰，用心經營家庭生活，其言行足堪楷模。

縣警局長陳木樹除恭喜2位受獎的模範母親，養育出優秀的警察子女來為民服務，更表示家庭中最安定重要的力量往往來自母親，特別感謝所有母親們的辛苦付出，使同仁們能無後顧之憂，致力於南投縣的治安工作，在母親節前夕，也呼籲全體同仁親自向身旁所有的母親們道聲感謝，獻上最誠摯的祝福。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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