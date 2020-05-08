台人會暴怒的台式料理！「它」夯到日本…卻秒遭鄉民點名：能吃有鬼　　

▲台灣美食遠近馳名，外國遊客來台更是必逛夜市。（示意圖／記者張菱育攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

泰國華裔Youtuber「Alizabeth 娘娘」日前拍片，說台式打拋肉根本不是正統泰式口味，直呼「這是開什麼國際玩笑。」就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「台灣人會因為什麼食物加了什麼而暴怒嗎？」說台灣兼容並蓄，又被譽為美食天國，「雞排攤什麼東西都能炸了，應該沒有哪種食物是被外國人加了什麼東西會震怒的吧？」

本站日前曾報導《台式打拋肉全做錯！ 泰網紅爆氣白眼「加番茄是死罪」...網驚從小吃到大！》就有網友看到影片後，發文表示，娘娘說打拋豬不是加番茄、泰國也沒有椒麻雞。「但像台灣就是個兼容並蓄的國家，又是美食天國」，而且雞排攤什麼東西都能炸，認為應該沒有哪種台灣食物是被外國人「加了什麼東西」會震怒的。

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▲雞排、鹹酥雞攤有許多奇特食材。（示意圖／資料照）

貼文引發話題，網友紛紛留言熱論，「花生粉ㄅ？鹹ㄉ東西加三小花生粉」、「我是有遇過玉米濃湯用三色豆下去煮，真的不能忍」、「任何食物+三色豆」、「芋頭香菜一起加」、「滷肉飯加魚鬆」、「酪梨加到壽司，還改名加州捲，日本人都沒暴怒了」、「台灣最怒的應該是南北粽」、「火鍋加芋頭啦X，整鍋變得黏糊糊的誰敢吃？」

其中，最多人點名的就是台灣手搖飲必加的「珍珠」，「珍珠拉麵啊！之前不是一堆怪珍珠食物」、「珍珠亂搞吧」、「珍珠拉麵，嘔嘔嘔嘔嘔」、「珍珠加麻婆豆腐」、「珍珠披薩，嘔嘔嘔嘔」、「珍珠拉麵、珍珠壽司、珍珠披薩、珍珠奶茶飯」、「鹹食加珍珠，跟你拚命」、「把珍珠變鹹食真的無法接受，那個能吃有鬼。」

▲許多人不能接受珍珠被亂加，紛紛點名珍珠。（示意圖／記者許力方攝）

不過也有網友覺得都可以接受，「老實說，我個人都還好」、「台灣人不會暴怒，只會好奇這是什麼口味」、「台灣對飲食文化的容忍度滿高的，頂多覺得不好吃，不會到暴怒」、「台灣人自己都在亂加了，生什麼氣」、「珍珠系列，不到暴怒但我真的覺得X這是三小，但我平常就不吃珍珠不喝珍奶啦！說實在也還好。」