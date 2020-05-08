　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人會暴怒的台式料理！「它」夯到日本…卻秒遭鄉民點名：能吃有鬼　　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北市大同區寧夏夜市,攤販,店家,夜市攤販。（圖／記者張菱育攝）

▲台灣美食遠近馳名，外國遊客來台更是必逛夜市。（示意圖／記者張菱育攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

泰國華裔Youtuber「Alizabeth 娘娘」日前拍片，說台式打拋肉根本不是正統泰式口味，直呼「這是開什麼國際玩笑。」就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「台灣人會因為什麼食物加了什麼而暴怒嗎？」說台灣兼容並蓄，又被譽為美食天國，「雞排攤什麼東西都能炸了，應該沒有哪種食物是被外國人加了什麼東西會震怒的吧？」

本站日前曾報導《台式打拋肉全做錯！　泰網紅爆氣白眼「加番茄是死罪」...網驚從小吃到大！》就有網友看到影片後，發文表示，娘娘說打拋豬不是加番茄、泰國也沒有椒麻雞。「但像台灣就是個兼容並蓄的國家，又是美食天國」，而且雞排攤什麼東西都能炸，認為應該沒有哪種台灣食物是被外國人「加了什麼東西」會震怒的。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 炸物,鹹酥雞,鹽酥雞,油炸 。（圖／本報資料照）

▲雞排、鹹酥雞攤有許多奇特食材。（示意圖／資料照）

貼文引發話題，網友紛紛留言熱論，「花生粉ㄅ？鹹ㄉ東西加三小花生粉」、「我是有遇過玉米濃湯用三色豆下去煮，真的不能忍」、「任何食物+三色豆」、「芋頭香菜一起加」、「滷肉飯加魚鬆」、「酪梨加到壽司，還改名加州捲，日本人都沒暴怒了」、「台灣最怒的應該是南北粽」、「火鍋加芋頭啦X，整鍋變得黏糊糊的誰敢吃？」

其中，最多人點名的就是台灣手搖飲必加的「珍珠」，「珍珠拉麵啊！之前不是一堆怪珍珠食物」、「珍珠亂搞吧」、「珍珠拉麵，嘔嘔嘔嘔嘔」、「珍珠加麻婆豆腐」、「珍珠披薩，嘔嘔嘔嘔」、「珍珠拉麵、珍珠壽司、珍珠披薩、珍珠奶茶飯」、「鹹食加珍珠，跟你拚命」、「把珍珠變鹹食真的無法接受，那個能吃有鬼。」

▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲許多人不能接受珍珠被亂加，紛紛點名珍珠。（示意圖／記者許力方攝）

不過也有網友覺得都可以接受，「老實說，我個人都還好」、「台灣人不會暴怒，只會好奇這是什麼口味」、「台灣對飲食文化的容忍度滿高的，頂多覺得不好吃，不會到暴怒」、「台灣人自己都在亂加了，生什麼氣」、「珍珠系列，不到暴怒但我真的覺得X這是三小，但我平常就不吃珍珠不喝珍奶啦！說實在也還好。」

ET快訊
宜蘭「平交道巨胸妹」夜宿海生館！海底隧道脫外套…超兇北半球掉
狼男姦殺哈日女「DIY整形逃亡」！刀剪厚唇針縫鼻..帥到忘了
快訊／羅志祥今晚21:45突襲回台！上海飛松山機場
LIVE／蔡英文正式啟動520人事佈局！宣布蘇貞昌續任閣揆
紀德艦輪機長、女士官「喝酒狂玩四腳獸」　3人撤職記2大過送辦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

全校剩不到300學生！康寧大學台南校區109學年起停招

不能出國就跟照片「飛出去」！桃園機場《觀景神攝手展》幫旅客加油打氣

泰國根本沒有椒麻雞！　他傻眼怒轟：那是啥鬼東西！台灣人自導自演

台人會暴怒的台式料理！「它」夯到日本…卻秒遭鄉民點名：能吃有鬼　　

台電台南永康電纜故障造成大停電　7691戶停電搶修

感謝台南藥局協助賣口罩 　黃麗招母親節前送康乃馨祝福

床墊、沙發易累積臭味細菌！　家事達人不藏私分享清潔撇步

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」讚口感超好

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

全校剩不到300學生！康寧大學台南校區109學年起停招

不能出國就跟照片「飛出去」！桃園機場《觀景神攝手展》幫旅客加油打氣

泰國根本沒有椒麻雞！　他傻眼怒轟：那是啥鬼東西！台灣人自導自演

台人會暴怒的台式料理！「它」夯到日本…卻秒遭鄉民點名：能吃有鬼　　

台電台南永康電纜故障造成大停電　7691戶停電搶修

感謝台南藥局協助賣口罩 　黃麗招母親節前送康乃馨祝福

床墊、沙發易累積臭味細菌！　家事達人不藏私分享清潔撇步

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」讚口感超好

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

幼童幼稚園中吊死…窗簾繩「詭異勒喉」窒息亡　官方通報：是意外！

中職／新莊有觀眾首戰　陳仕朋對決費爾本

成本2元！手作妹曬「神級遙控器盒」威炸...教學圖曝光　網跪：手癢了

史上最大徵收！「桃園航空城」先建後遷　民航局2025年可望完成第3跑道

川普勝利！　司法部撤銷前國安顧問「通俄門」刑事告訴

環保新政策！　積極推動隨袋徵收新吉工業區加入響應

防疫概念產業正夯　5G、無接觸服務、宅經濟需求高速增長

迪化街房東減租「能撐下去了」　本地客回籠！住戶：有空會多逛

復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

早上快速出門！手殘也學得會的「3個」清爽髮型教學

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

今起熱到爆上看36℃　週日晚鋒面到

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

交大「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧！

氣象局曝下周梅雨鋒面雨最大時間點

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

更多熱門

相關新聞

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

作為台灣門店數量最多的超市，全聯空間小且能快速買到商品的特性，征服不少家庭主婦們的心。就有一名網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「全聯買什麼比較便宜？」認為全聯有些東西會比其他超市或賣場貴一點、但比超商便宜，像是肉品之類的，「整體來說，全聯買飲料比較便宜吧？」

看婦科「找男醫or女醫？」　過來人推前者

看婦科「找男醫or女醫？」　過來人推前者

月薪12萬！收租員「爽做半年GG」土豪哥怒了

月薪12萬！收租員「爽做半年GG」土豪哥怒了

消費券遭質疑！他曝當年「領3600噴3萬」

消費券遭質疑！他曝當年「領3600噴3萬」

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

關鍵字：

打拋豬椒麻雞台式美食珍珠PTT

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

高圓圓「真實身材現形」　網驚：胖這麼多

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面