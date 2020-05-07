都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網秒甩關鍵...很現實

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

連槓24期的大樂透，累積高達9.3億金額，最後獎落台中南屯。就有一名網友好奇，槓龜了這麼多期，為何沒人買大樂透全餐，「基本上現在買穩賺的吧？」對此，鄉民點出幾個關鍵，一面倒留言吐槽。

網友在PTT八卦板提到，「大樂透全餐共需買1398萬3816組彩券，每注50元，投資金額合計6億9919萬800元，簡稱7億。」以這次累積到9.3億元的彩金來說，他認為就算砸下這些錢，也是穩賺不賠的買賣，「怎麼還沒有人出來說要買全餐呢？」

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一席話掀起討論，大部分鄉民點出關鍵，紛紛吐槽「我有7億還需要買個屁樂透」、「7億可以買2333張台積電，一年股利2333萬元」、「我有7億還要花錢幹這種事」、「首先要有7億」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／飛來發彩券行提供）

另外，不少人點出扣稅、有其他中獎者對分等情況，「你買了，結果昨天兩人對分，馬上負債2億」、「你買了這個要是沒有獨得，直接虧一半」「扣稅說不定還倒賠」。

不過，有內行人認為，很多網友忘了把全餐投注金額算進去，表示「如果獎金累積到14億，又有另外一個人中，平分+扣稅會賠蠻少的，要3人都中一樣的號碼，平分14億之類的機會應該超級低吧，也就是說獎金只要超過14億，基本上都是穩賺不賠的，獨得就是7億變14億，2人中就是打平，3人中虧一半，4人中慘賠，只是獎金要高就是了，大樂透好像從未高過10億。」