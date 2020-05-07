看婦科「找男醫or女醫？」　過來人狂推前者…溫柔炸：抱怨經痛會一臉同情

▲原PO好奇「看婦產科會找男醫生還是女醫生？」（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

私密部位出現病症，許多女性都希望找女醫生治療。但就有一名女網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「看婦產科會找男醫生還是女醫生？」說她都看過，但發現女醫生沒有比較溫柔，有時候內診也很粗魯。就有不少人相當有感，「以前會刻意找女醫師，幾次不好的經驗後，覺得還是男醫師比較溫柔。」

這位女網友在文中表示，「大家去看婦科的時候，都是找男醫生還是女醫生？我都有看過，但我發現女醫生其實也沒溫柔到哪去，不幸需要內診的時候也是很粗魯……慘！最悲催的還有遇過內診還需要另外收費。」

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看到貼文後，許多過來人紛紛現身分享經驗，「女醫師也有溫柔的，但男醫師超怕被吉，幾乎都是小心翼翼」、「看過的女醫生很溫柔欸」、「絕對男醫生，聽你抱怨經痛會一臉同情。」

▲不少網友都認為男醫生比很多女醫生溫柔。（示意圖／pixabay）

不過留言中，不少網友都認為普遍男醫師真的比較溫柔，「我看多囊好幾年，男女醫師都看過，男醫大都會跟你諄諄教誨，講了很多東西，女醫則是沒幾分鐘開藥就了事」、「女醫生超粗魯的，我後來都找男醫師看」、「我自己的經驗是男醫生人很好，反而女醫生態度很差」、「我會找男醫生。因為給女醫生看過，真的很粗魯，留下不好的印象。」

還有人是大誇男醫師，「認識的男醫師都很尊重女生，反而女醫師很多都覺得自己也是那樣，而不會特別去體諒女生」、「以前會選女醫師，但是內診大多很粗魯，跟她們反應還會被說『這樣怎麼可能會痛？』幾次以後就怒改成評價高的男醫師，比起來動作真的溫柔許多，也會認真聽完主訴後給出意見和調整藥劑，不會武斷下結論或是隨意批評」、

就有網友表示，「聽過一個說法，男醫師怕被告，普遍比較溫柔，女醫生自己是女的知道女生忍痛的極限，比較不會像男醫師那樣，參考看看」、「找評價好的比較重要」、「不要找老男醫師就好，問東問西很囉嗦」、「哇這篇顛覆我的看法，我以為大家會比較想找女醫師～」