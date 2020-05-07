消費券功能遭質疑！他曝當年「領3600噴3萬」　好奇效果：只花剛好嗎

▲大批民眾紛紛湧入區公所，要申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

政府日前規劃的紓困振興方案，許多人紛紛期盼有消費券使用，但總統蔡英文4月中曾表示，這幾年觀察下來，比起過去發消費券、現金，增加消費最好的方式還是「酷碰券」。就有網友表示，當年他拿到消費券就添購了2台新冷氣，直接噴3萬多，根本花不只3600元，忍不住問卦「當年消費劵3600真的只花3600？」

這位網友在PTT的Gossiping板上表示，「一堆人質疑消費劵功能，我覺得消費券效果不佳，因為實體劵導致效果被稀釋，可能光印刷跟發放就花了很多錢」，雖然成本很高，但網友接著提到效果，「各位當年消費劵真的只花3600？當時蠻多促銷，好像添購2台新冷氣，直接花了3萬多，各位真的剛好花3600而已？」

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看到貼文後，有人就說自己確實花不只3600，「花了7000多吧？剛好打5折的感覺」、「買了小朋友奶粉1萬多」、「我花了7千多買手錶的樣子」、「我記那那時候貼了一點現金，去光華買了一顆黑標硬碟回來。」

▲侯友宜視察三重區公所申請紓困貸款。（圖／記者宋良益攝）

但更多人提到消費券則是只有一個回憶，「在爸媽那，X」、「我只有600，其他我媽拿去買菜」、「被家長A走= =」、「當初2000給我媽，剩下買枕頭」、「兄弟倆都捐給媽媽，結案」、「直接被爸媽拿走買大家電，哭哭」、「好想再領一次，小時候都沒花到。」

其他網友則是紛紛熱論，「消費券的目的就是希望你花超過3600啊」、「一堆商品偷抬價，根本無感」、「消費券不能找零，要買菜之類其實不方便，更不能存了」、「這次（酷碰券）大概1000換1500再換1400吧」、「其實消費券蠻直接的，酷碰券到現在都不知道怎麼領」、「當時馬政府檢討都承認效益不佳了，多數人都只花3600」、「夜市券就失敗一次了，這次比消費券爛，折價跟現金兩個方案都拿出來用。」

也有網友緩頰，「我是覺得直接發錢的根本不會促進消費，大家都券用完就算了 這次酷碰是順便想要促進電子支付的普及」、「從刺激消費來說，酷碰券確實cp值不錯，但是紓困和社福救濟就是另外一回事了。」