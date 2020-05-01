台式打拋肉全做錯！　泰網紅爆氣白眼「加番茄是死罪」...網驚從小吃到大！





▲娘娘吃到台式打拋肉，心情相當不爽。（圖／翻攝自娘娘臉書）

記者劉亭／綜合報導

泰式料理酸酸辣辣相當開味，讓許多人一吃就上癮，無法自拔。泰國華裔Youtuber 「Alizabeth 娘娘」4月30日拍片，向所有賣打拋肉的餐廳業者喊話，自己吃到了加番茄的「台版打拋肉」，讓他完全不能接受大喊「這是開什麼國際玩笑」。

「打拋肉加番茄就是死罪！」Alizabeth娘娘在火大發文表示，剛剛去吃了打拋肉，沒想到裡面竟然加了九層塔，「用九層塔去炒，就是九層塔炒肉」，打拋肉就是要用打拋葉去炒的，完全不能接受。

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除此之外，裡面還加了番茄，更讓娘娘大翻白眼，直說「噁心到不行」、「番茄本身沒有罪，但是打拋肉加番茄就是死罪」。娘娘也強調，打拋肉就是泰國的，不要吵，請不要汙名化打拋肉下去了，最後氣到不想再講話。

▲打拋肉相當受到台灣消費者喜愛。（示意圖／ETtoday資料照）

看了影片之後，許多網友也笑翻，「就跟義大利的Pizza不能看到鳳梨是一樣的」、「我有死罪加一等，今天才做番茄+九層塔打拋肉，肉還換雞胸肉」、「重看三遍，真的好好笑」、「在日本看到珍珠披薩時一樣的表情」。

許多人這才知道原來一直以來吃的都不是正宗打拋肉，「長知識了，原來是要用打拋葉才是正宗」、「驚！以為九層塔和番茄是標準配備」、「我吃到的都是有蕃茄跟九層塔」。除此之外，苗博雅也留言，「拜託娘娘下次講月亮蝦餅的故事～」。

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