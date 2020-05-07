「全聯比其他賣場貴？」　網讚買一送一、活動多…曝經驗：有時比市場便宜

▲許多家庭主婦採買食材都會去全聯。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

作為台灣門店數量最多的超市，全聯空間小且能快速買到商品的特性，征服不少家庭主婦們的心。就有一名網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「全聯買什麼比較便宜？」認為全聯有些東西會比其他超市或賣場貴一點、但比超商便宜，像是肉品之類的，「整體來說，全聯買飲料比較便宜吧？」

這位網友文中表示，「發現有些東西全聯會貴一點點，但比超商便宜，比其他賣場貴，以肉類以100g來算，其實貴貴的」，認為整體來說，在全聯買飲料似乎比較便宜。看到貼文後，就有人表示，「之前買泡菜，發現比別家賣場同款便宜4、50元」、「很正常吧？有活動特價才比較便宜，一般比量販店貴」、「都比別家貴，但是點多又不用走太久」、「蔬菜水果千萬別買。」

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不過，有網友分享自己在全聯撿便宜的秘訣，「飲料跟特價的餅乾／洗衣精／沐浴乳，以及買一送一的東西都不錯，但有時大賣場可能也會有買一送一活動，變成全聯買要多扣點。主要還是要注意價格啦！有時dm價沒比較便宜，下載app可以追蹤特價商品。」

其他人則紛紛留言，「買一送一的商品還蠻多的，也很常推活動」、「要等特價」、「有些進口水果可以趁特價買，有時比傳統市場還便宜」、「我買白蘿蔔比菜市場大2倍，也（或）便宜一半耶，不一定較貴。」