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戴口罩不穿褲　俄「光屁股辣妹」騎車趴趴走　警方要罰

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▲▼坐在機車後座的兩名女伴，下身僅穿著一件「小丁」，露出渾圓光亮的「屁股蛋」。(圖／切博克薩雷市社群媒體)

▲▼坐在機車後座的兩名女伴，下身僅穿著一件「小丁」，露出渾圓光亮的「屁股蛋」。(圖／切博克薩雷市社群媒體)

國際中心／綜合報導

俄羅斯西部一座城市日前出現讓人「金金看」的一幕。兩輛機車在大馬路上趴趴走。當中坐在機車後座的兩名女伴，下身僅穿著一件「小丁」露出渾圓光亮的「屁股蛋」，途中還一度把上衣脫掉，讓人看得臉紅耳赤。

此一事件發生在俄羅斯西部楚瓦什(Chuvashia)共和國首府切博克薩雷市(Cheboksary)。由於此時正值新冠肺炎疫情蔓延引發的封鎖期間，政府實施「社交隔離」原則，禁止人民無正當理由外出止趴趴走。加上兩名共騎的女伴衣著暴露，警方就更不能不出馬管一管了。

從影片中聽到的聲音得知，這4名男女是因為「希望從新冠病毒的封鎖中跑出來透透氣」。當中一名「光屁股辣妹」說：「我們很開心，我們會為自己的行為承擔責任。」她補充說：「我們遵守交通規則，也不怕新冠病毒。我們都在頭盔下戴了口罩，所以我們不怕被感染。」

據報導， 警方得知消息後說：「所有騎士的身份已經鎖確定。」騎士們會因為駕駛「未登記車輛」而被罰款。至於兩名「光屁股辣妹」，執法部門正考慮以「輕微流氓行為」處罰她們。

此一事件在俄國社群媒體上引發熱烈討論，甚至上了電視新聞。在社群上引發的論戰意見分歧。 有人質疑說：「可以問一個問題嗎？沒有大腦的你們，究竟是如何活到現在的？」但是另一名網友則說：「拜託，有點幽默感好不好 ！」

在切博克薩雷市所在地的楚瓦什共和國，迄今已有723個新冠確診病例，當中8人死亡。影片請看這裡

▲▼坐在機車後座的兩名女伴，下身僅穿著一件「小丁」，露出渾圓光亮的「屁股蛋」。(圖／切博克薩雷市社群媒體)

▲兩名「光屁股辣妹」之一的伊凡諾娃。（圖／IG@Anastasia Ivanova）。

兩名「光屁股辣妹」之一的伊凡諾娃。（圖／IG@Anastasia Ivanova）

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