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停在元山是為了一直玩？金正恩的「性」福列車大解密

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▲▼北韓領袖專列內部曝光，圖中可見會議室車廂內擺著數張粉紅色沙發！(圖片來源／朝中社)

金正恩專列內部曝光，圖中可見會議室車廂內擺著數張粉紅色沙發！(圖片來源／朝中社)

國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩是生是死，最近鬧得謠言滿天飛。有傳言說，他接受心臟手術時手術失敗，目前性命垂危。金正恩最近一次公開露面是4月11日，當時他主持了北韓勞動黨中央政治局會議。

就在他病危的消息傳出後不久，間諜衛星上周拍到他的「歡樂列車」(火車專列)停在北韓江原道海濱渡假勝地元山(Wonsan)附近。

追蹤北韓情勢的首爾媒體NK Pro新聞網站指出，衛星照片拍到金正恩和他的隨從經常使用的豪華遊艇，就停靠在元山，似乎步顯示金正恩正在這處濱海勝地渡假。全球的頂尖間諜如今都緊盯著這列專列，以解開金正恩的生死謎團或病情真相。

金正恩的專列有20節車廂，它富有「金氏王朝」的華麗色彩：有擺著一排排粉紅色沙發的休息室，另外還有會議室及餐廳。不過金正恩最珍貴的「資產」是他的性奴、或者說，是他精挑細選的「歡樂組」(Kippumjo)女子大隊。

據瞭解，早在2015年時，金正恩就要求在全國搜羅「高個子」和「漂亮」的美眉。據估計，目前「歡樂組」裡大約有2000名女性。該團隊由金正恩的父親金正日成立。金正日逝世後，它在2011年時曾短暫解散，不過後來又重新組建。 在該專列上，隊員們負責侍候金正恩，包括獻酒、獻藝、獻蝞、獻身。

上一位領導人金正日因為害怕搭飛機，每當他要出訪中國大陸、俄羅斯或東歐時，都是坐專列去的。金正恩的專列是仿照父親的專列打造。之前他前往越南跟美國總統川普(Donald Trump)舉行峰會時，就是坐著這列有裝甲保的火車前往。目前仍不清楚金正恩是否仍在使用這列火車，甚至不曉得他是否仍然活著。

這位36歲的「小暴君」以鐵腕統治北韓將近10年，並且為鞏固權力不惜採取許多冷酷無情的手段，包括下令處決他的姑丈張承澤、以及派人到馬來西亞刺殺他的同父異母哥哥金正男。

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