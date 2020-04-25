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愛愛在瘟疫蔓延時　情侶無視封城令　沙灘上做早「操」

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▲一人趴在他的伴侶身上，褲子褪到小腿，露出又白又亮的臀部。(圖／翻攝自網路)

一人趴在他的伴侶身上，褲子褪到小腿，露出又白又亮的臀部。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

一對喜愛「戶外活動」的伴侶，日前違反英國冠狀病毒疫情期間的封鎖禁令，在一處海灘上「做愛做的事」。

這張照片是被另一對「嚇到了」的伴侶早上7點50分在英國南岸布萊登中心(Brighton Centre)附近拍到的。當中一人趴在他的伴侣身上，褲子褪到小腿，露出又白又亮的臀部。

「布萊登與霍夫市議會」(Brighton and Hove City Council)一名發言人告訴《阿格斯報》(The Argus)說：「這是極其不雅的一幕，我們認為，如果當事人被親友認出來了，一定會感到非常尷尬。這件事也提醒我們，你永遠不知道什麼時有人正在看著你。」

39歲的契絲特(Becki Chester)和40歲的克雷格(Craig Buckland)是在發現這對伴侶「形跡可疑」後，拍下了他們的照片。契絲特補充說：「我們當時在做自己的事，跟他們有一段距離。後來卻發現他們充分利戶外的好環境卯起來做運動。希望他們做完之後記得要洗手。」

本月稍早時，有報導說一名性工作者無視封鎖禁令，利用她的露營車招攬生意。據說，她在廣告中游說尋芳客到她的露營車來「短敘」，進行「不戴套性行為」。這名叫姬莉(Kirie)的女子來自北約克郡的濱海小鎮惠特比(Whitby)。但她會定期到約克郡的赫爾市(Hull)提供快速服務。

據報導，她提供多種不同花樣的性服務。但儘管賣淫是合法的，她仍被判定違反了政府的封城禁令。因為禁令規定：人民不能在家庭以外的地方跟其他人在一起，而且必須保持兩公尺的距離。

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