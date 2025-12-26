　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯「親台候選人」勝選　西班牙左派政府祝賀

▲▼ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

▲宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

宏都拉斯總統大選結果出爐，保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得選戰，西班牙政府第一時間表達祝賀，並強調將繼續深化兩國合作。這場選舉不只牽動宏都拉斯政局，也反映出拉美右傾趨勢，美國總統川普（Donald Trump）事先公開力挺阿斯夫拉，顯示國際高度關注這場選舉。

保守派阿斯夫拉勝選　西班牙與國際回應
宏都拉斯國家選舉委員會甫宣布，保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）於總統選舉中，以不到一個百分點的些微差距，戰勝同樣來自保守陣營的對手、知名電視人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。西班牙左翼政府今日隨即釋出聲明，祝賀阿斯夫拉當選，並表示十分期待與新政府及宏都拉斯人民持續合作。這份聲明也展現西班牙與其拉美前殖民地之間，依然緊密的聯繫。

67歲的阿斯夫拉（Nasry Asfura）出身於巴勒斯坦移民家庭，他的當選象徵拉丁美洲保守勢力再度壯大。有專家指出，這也延續了近期阿根廷、智利、玻利維亞等國保守陣營抬頭的趨勢，讓宏都拉斯成為最新一個右傾的拉美國家。

▲▼宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

▲宏都拉斯自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

選舉過程存爭議　納斯拉亞拒絕認輸
這次選舉計票進度緩慢，過程中更爆出違規與舞弊指控，導致全國氣氛緊張，社會各界議論紛紛。納斯拉亞（Salvador Nasralla）公開質疑選舉公正性，並提出全面重新計票的訴求，至今尚未承認阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。

面對這些質疑，西班牙政府呼籲應以最高透明度處理選舉爭議，要確保所有問題都能獲得妥善解決。他們強調，兩國之間的合作與友誼，並不會受選舉風波影響。

川普強力表態　宏都拉斯未來受矚目
有趣的是，選舉結果公布前，美國總統川普（Donald Trump）便明確表達對阿斯夫拉（Nasry Asfura）的支持。他甚至警告宏都拉斯，若計票過程中阿斯夫拉的領先優勢被逆轉，宏都拉斯將面臨重大後果。

隨著宏都拉斯政壇變天，外界普遍認為這將對整個拉美地區的政治版圖產生影響，也讓阿斯夫拉（Nasry Asfura）未來的施政備受各界關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷氣團發威「全台快速降溫」　5縣市低溫特報
大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範
遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

直升機墜毀非洲最高峰5死　2名捷克遊客喪命

聖誕節突襲！　土耳其逮捕115名ISIS疑犯

宏都拉斯「親台候選人」勝選　西班牙左派政府祝賀

特斯拉「車門打不開」美國要查了　隱藏門把疑釀10年15死

晚禱成煉獄！奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊「5死35傷」

曾借道出征朝鮮！戰國三雄豐臣秀吉雕像「慘遭斬首」　兇嫌身份曝

蘋果「7款iPhone」停售！兩機型正式掰了

1人獨得571億！美國威力球開出頭獎　彩金史上第2高

日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來　地方政府：回頭客更多

搭機口渴別按鈴！空姐分享「索取飲水」技巧　穿制服禁忌曝光

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

直升機墜毀非洲最高峰5死　2名捷克遊客喪命

聖誕節突襲！　土耳其逮捕115名ISIS疑犯

宏都拉斯「親台候選人」勝選　西班牙左派政府祝賀

特斯拉「車門打不開」美國要查了　隱藏門把疑釀10年15死

晚禱成煉獄！奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊「5死35傷」

曾借道出征朝鮮！戰國三雄豐臣秀吉雕像「慘遭斬首」　兇嫌身份曝

蘋果「7款iPhone」停售！兩機型正式掰了

1人獨得571億！美國威力球開出頭獎　彩金史上第2高

日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來　地方政府：回頭客更多

搭機口渴別按鈴！空姐分享「索取飲水」技巧　穿制服禁忌曝光

體壇大咖「抄論文」7年後大逆轉！　輔大拔除教授資格

張文疑網購「燒夷彈」原料　訂房驚見1恐怖巧合

泰國「醫學院天菜」來了！Gorn大銀幕首作《愛的戀習生》　一月初確定來台

張文墜樓藏內幕！　專家提3關鍵解析：他企圖逃跑

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

3款眼周保養神器推薦！安海瑟薇也愛用改善淚溝　找回眼神的高級感

入冬最猛冷氣團　北台灣濕冷「今明續探10度」

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

直升機墜毀非洲最高峰5死　2名捷克遊客喪命

聖誕節突襲！　土耳其逮捕115名ISIS疑犯

【台東6.1地震】巨晃全家人驚慌逃離！狗狗：？？？

國際熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

特斯拉車門打不開　美國要查了

羽田空難最新調查進度曝！鎖定2大重點

蘋果「7款iPhone」停售！兩機型正式掰了

搭機口渴？空姐分享「索取飲用水」技巧

日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來

奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊5死35傷

日寫真女星「握手會0人到場」尷尬畫面曝

1夫9妻！日男享極樂後宮20年　下場慘

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

露營椅「肉體交疊」！激戰畫面曝

宏都拉斯「親台候選人」勝選　西班牙左派政府祝賀

金正恩寵女！父女貼身密照「宛如戀人」

豐臣秀吉雕像「慘遭斬首」　兇嫌身份曝

更多熱門

相關新聞

宏都拉斯總統當選人曾承諾與台灣復交　外交部：開放務實看待

宏都拉斯總統當選人曾承諾與台灣復交　外交部：開放務實看待

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，針對台宏兩國有無可能進一步復交，有涉外高層今（25日）表示，我們與阿斯夫拉已有「直接聯繫」管道，加上美國方面的協助，兩國復交將「可以期待」。對此，外交部發言人蕭光偉指出，外交部表達尊重宏國人民所選出新任國家領導人。對於媒體其他關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

大選開票99.8%陷僵局　宏都拉斯重啟計票

大選開票99.8%陷僵局　宏都拉斯重啟計票

關鍵字：

宏都拉斯

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

職場奴性最強星座Top3

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問：變大內內喜歡嗎

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面