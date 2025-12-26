宏都拉斯「親台候選人」勝選　西班牙左派政府祝賀

▲宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

宏都拉斯總統大選結果出爐，保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得選戰，西班牙政府第一時間表達祝賀，並強調將繼續深化兩國合作。這場選舉不只牽動宏都拉斯政局，也反映出拉美右傾趨勢，美國總統川普（Donald Trump）事先公開力挺阿斯夫拉，顯示國際高度關注這場選舉。

保守派阿斯夫拉勝選 西班牙與國際回應

宏都拉斯國家選舉委員會甫宣布，保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）於總統選舉中，以不到一個百分點的些微差距，戰勝同樣來自保守陣營的對手、知名電視人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。西班牙左翼政府今日隨即釋出聲明，祝賀阿斯夫拉當選，並表示十分期待與新政府及宏都拉斯人民持續合作。這份聲明也展現西班牙與其拉美前殖民地之間，依然緊密的聯繫。

67歲的阿斯夫拉（Nasry Asfura）出身於巴勒斯坦移民家庭，他的當選象徵拉丁美洲保守勢力再度壯大。有專家指出，這也延續了近期阿根廷、智利、玻利維亞等國保守陣營抬頭的趨勢，讓宏都拉斯成為最新一個右傾的拉美國家。

▲宏都拉斯自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

選舉過程存爭議 納斯拉亞拒絕認輸

這次選舉計票進度緩慢，過程中更爆出違規與舞弊指控，導致全國氣氛緊張，社會各界議論紛紛。納斯拉亞（Salvador Nasralla）公開質疑選舉公正性，並提出全面重新計票的訴求，至今尚未承認阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。

面對這些質疑，西班牙政府呼籲應以最高透明度處理選舉爭議，要確保所有問題都能獲得妥善解決。他們強調，兩國之間的合作與友誼，並不會受選舉風波影響。

川普強力表態 宏都拉斯未來受矚目

有趣的是，選舉結果公布前，美國總統川普（Donald Trump）便明確表達對阿斯夫拉（Nasry Asfura）的支持。他甚至警告宏都拉斯，若計票過程中阿斯夫拉的領先優勢被逆轉，宏都拉斯將面臨重大後果。

隨著宏都拉斯政壇變天，外界普遍認為這將對整個拉美地區的政治版圖產生影響，也讓阿斯夫拉（Nasry Asfura）未來的施政備受各界關注。