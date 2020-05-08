上海、廣東9日下調防疫等級　陸剩北京等五地「二級響應」

▲上海調整疫情應急響應等級，並發布口罩配戴指引辦法。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨本土疫情趨緩，大陸指標性省市上海、廣東分別宣布，自9日0時起，調整新冠肺炎疫情防控應急響應級別，由二級調整為三級響應，盡快推動復工復產、復市復商。目前，大陸僅剩北京、天津、河北、湖北、西藏等，仍處於象徵「重度」的二級響應。

根據上海市新聞辦公室官方社群帳號《上海發布》，因自3月3日起，上海市已無新增本地確診病例，5月9日零時起，將本市重大突發公共衛生事件應急響應級別由二級響應調整為三級響應；廣東省衛健委也於同一日，做出下調響應等級的通報。

▲北京因舉辦大陸兩會在即，且日前朝陽區疫情嚴峻，因此仍維持高度警戒。圖為北京首都國際機場。（圖／路透社）

但為讓復工復產情況順利，上海市發布佩戴口罩指引辦法，包括大眾運輸系統、醫療機構等特定場合，以及密閉空間和身體不適者仍須配戴口罩，另就機構的中央空調使用，也有相應的規範。

在此之前，由於上海、廣東屬於境外人員流入的主要地區，在大陸中央當前「外防輸入」的疫情防控政策中，反應較為保守。目前截至5月8日，大陸仍處二級響應級別的5個省區市為北京、天津、河北、湖北、西藏；其中，西藏部分地區按三級響應管理。

大陸《國家突發公共衛生事件應急預案》規定，根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。等級下調後，除了組織疫情防控的權責單位改變，也對應著區域內經濟社會活動的陸續放寬。

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