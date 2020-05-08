散布謠言「防疫國家隊」口罩上吐病毒口水　板橋男送辦最高罰300萬

▲板橋男在衛生福利部臉書上散布謠言遭送辦，最高可罰300萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名吳姓男子日前在衛生福利部臉書上留言，指控國家口罩隊製作過程中，將感冒病毒吐在口罩上，刻意散布感冒病毒，同時還指控板橋某家醫院內有確診死亡病例，引起社會大眾恐慌；新北板橋警方獲報後鎖定吳男住處，日前通知他到案，他辯稱是早餐店聽人說的，警方依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將他函送偵辦，最高可罰300萬元。

這名40歲的吳姓男子家住板橋，4月20日他以臉書暱稱「○○吳」的帳號，到衛生福利部的臉書上留言：「你們出產的口罩有的有感冒病毒這事你們知道嗎？有位得了感冒的人製作Made in Taiwan的口罩，還不時地吐口水上去，想把感冒傳染給他人好讓自己痊癒…」，此外他也在3月份指控板橋某醫院：「○○醫院，你們為何隱瞞疫情，如果你們沒隱瞞，那位武漢病毒患者也不會死掉」。

這名吳姓男子三番二次到網站上留言，散布假消息，每一篇內容幾乎都是相當誇張離譜，也讓部分民眾覺得恐慌而報警。板橋警分局網路巡邏發現後，立刻由偵查隊科技偵查小隊展開調查，鎖定這名留言男子住處，日前也通知他到案說明。

據了解，吳姓男子平時無業男子，沒事就窩在家中上網，都憑著自己「天馬行空」捏造事實，辯稱部分流言甚至還是他自己吃早餐時聽到隔壁桌客人說的，警方也將他依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，函送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，千萬不要以身試法。

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