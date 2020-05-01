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嚇死人！烏克蘭女子全裸逛大街　手裡還拿著一顆人頭！

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▲烏克蘭驚見一名女子全身赤裸逛大街，手裡還拿著一顆人頭！(圖／影片截圖)

▲▼烏克蘭驚見一名女子全身赤裸逛大街， 還帶著一顆人頭(右下角)2！(圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

烏克蘭哈爾科夫市(Kharkiv)周四(29日)早上出現讓人震驚的一幕：路人直擊一名女子全身赤裸逛大街。警方獲報到場後，發現她拿著的袋子裡竟然裝著一顆女孩的斷頭！ 

員警馬上將這名裸女逮捕。據當地媒體報導，這名女子被捕時，曾拿出一把刀子刺向警察，企圖拒捕。

烏克蘭媒體流傳的一張照片顯示，該名女子一臉鮮血，被警察銬上手銬帶走。另一張照片則顯示該名女子坐在地上，一個手提袋裡裝著血淋淋的人頭。

當天早上6點左右，霍洛德諾戈爾斯克(Kholodnogorsk)地區警察局的員警接獲報案，指有一名全裸女子在逛大街。當員警前往調查時，發現對方當時正處於精神神極不穩定的狀態。她的一隻手裡拿著刀，另一隻手拿著一個裝著人頭的袋子。 烏克蘭新聞網站Glavnoe報導說，這名女子拒絕解釋究竟發生了什麼事，也拒絕告訴警察她拿著的究竟是誰的頭。

沒多久之後，鄰近的德爾加切夫斯基(Dergachevsky)地區警察局接獲另一宗報案：波德沃基村(Podvorki)一名40歲男子驚駭莫名的說，他在自己屋裡發現了13歲侄女的無頭屍！

據報導，該男子跟他的38歲妹妹和她的女兒同住。上述該名全裸女子目前尚未被正式確認身分。 烏克蘭國家警察局發言人告訴記者說，根據初步報告，被拘留的女子應該是被砍下頭顱女孩的母親。此案目前仍在調查中。影片請看這裡

▲烏克蘭驚見一名女子全身赤裸逛大街，手裡還拿著一顆人頭！(圖／影片截圖)

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