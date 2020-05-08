疫情連累產險業！首季理賠逾3500萬　旅遊不便險、郵輪險占大宗

▲根據金管會統計，產險業今年首季理賠3,560萬元，以旅遊相關保險理賠占最大宗。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，打亂許多人的差旅行程，金管會最新統計指出，產險業今年第1季理賠金額達3,560萬元，主要理賠險種為旅遊不便險、郵輪險；壽險業理賠金額則來到62萬元，以醫療相關保險占最多。

疫情來勢洶洶，觀察整體保險業理賠情況，根據金管會統計，到今年首季為止，產險理賠金額來到3,560萬元，其中又以旅行相關保險理賠占最大宗；壽險業理賠金額則為62萬元，以醫療相關保險占最多。

金管會保險局官員指出，產險業理賠項目多與旅行相關保險相關，主要理賠的險種有2個，包括旅遊不便險、郵輪險。

針對郵輪險的部分，金管會去年底核准兆豐產險申請新型態保險商品，推出國內首張「郵輪旅遊綜合保險」承保郵輪旅遊所有不便及意外，內容涵蓋郵輪旅遊途中的風險保障，包括輪船旅遊、旅平險和海外救助等套裝行程。

兆豐產險表示，2月8日麗星郵輪「寶瓶星號」因疫情關係延後靠港，根據統計船上共有37位旅客投保郵輪旅遊綜合保險，由於符合該保險商品的旅程延誤條件，已啟動快速理賠機制，同時也主動聯繫保戶，已於2天內完全所有理賠，並放寬負壓隔離病房給付。

此外，目前已有多家保險公司放寬旅遊不便險及醫療險的理賠，以富邦產險為例，放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，不主張不便險中「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」的除外條款，也就是說行程延誤時數達保單約定者即可理賠，醫療險也提高給付規格。