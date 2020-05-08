　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

疫情連累產險業！首季理賠逾3500萬　旅遊不便險、郵輪險占大宗

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲機場看板航班資訊。（圖／記者陳涵茵攝）

▲根據金管會統計，產險業今年首季理賠3,560萬元，以旅遊相關保險理賠占最大宗。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，打亂許多人的差旅行程，金管會最新統計指出，產險業今年第1季理賠金額達3,560萬元，主要理賠險種為旅遊不便險、郵輪險；壽險業理賠金額則來到62萬元，以醫療相關保險占最多。

疫情來勢洶洶，觀察整體保險業理賠情況，根據金管會統計，到今年首季為止，產險理賠金額來到3,560萬元，其中又以旅行相關保險理賠占最大宗；壽險業理賠金額則為62萬元，以醫療相關保險占最多。

金管會保險局官員指出，產險業理賠項目多與旅行相關保險相關，主要理賠的險種有2個，包括旅遊不便險、郵輪險。

針對郵輪險的部分，金管會去年底核准兆豐產險申請新型態保險商品，推出國內首張「郵輪旅遊綜合保險」承保郵輪旅遊所有不便及意外，內容涵蓋郵輪旅遊途中的風險保障，包括輪船旅遊、旅平險和海外救助等套裝行程。

兆豐產險表示，2月8日麗星郵輪「寶瓶星號」因疫情關係延後靠港，根據統計船上共有37位旅客投保郵輪旅遊綜合保險，由於符合該保險商品的旅程延誤條件，已啟動快速理賠機制，同時也主動聯繫保戶，已於2天內完全所有理賠，並放寬負壓隔離病房給付。

此外，目前已有多家保險公司放寬旅遊不便險及醫療險的理賠，以富邦產險為例，放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，不主張不便險中「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」的除外條款，也就是說行程延誤時數達保單約定者即可理賠，醫療險也提高給付規格。

ET快訊
LIVE／世界第一「有觀眾的職棒」新莊開打！千名球迷開放入場
快訊／才剛發生內鬨！世界第一大鞋帶廠百和廠房大火
萬元紓困「繳稅的人沒份」！上班族炸鍋狂喊：不公平
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

疫情連累產險業！首季理賠逾3500萬　旅遊不便險、郵輪險占大宗

最棒的母親節禮物！　4大跨世代媽媽必備保單一次看

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

疫情連累產險業！首季理賠逾3500萬　旅遊不便險、郵輪險占大宗

最棒的母親節禮物！　4大跨世代媽媽必備保單一次看

裕隆出售南投土地建物給裕通企業　作為經銷據點！總交易金額4.8億元

5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

限量100 輛！蓮花復古賽車配色Elise Classic Heritage Editions

強生痊癒後火速和第二任妻子離婚　待解除封鎖就娶新女友

爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

侯佩岑套迷你裙露修長美腿　兒子頻問「媽媽要去哪」？

第2波口罩販售逾680萬人登記　夏普感嘆成「百年家電廠最熱銷產品」

台東大武「小招牌大景觀」補助2萬　配合漁港及南迴驛建設改善

罷韓會成功？姓名學老師鐵口直斷：閉著眼睛都會過

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

保險熱門新聞

母親節禮物！4類媽媽必備保單一次看

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

疫情衝擊！產險業首季理賠逾3500萬

一張表懂車禍調解官要看的單據

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

南山人壽曝光「3大亮點」搶優秀人才　年薪上看百萬元

15家產險申訴率　國泰拿最低

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

壯年世代補足退休金　全球人壽：可選「變額壽險」規劃

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

南山人壽又出事　員工檢舉超時工作

尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾快到了　金管會檢討要延長或易主

「壽險大魔王」IFRS 17延至2023年

快訊／杜英宗離開南山了！南山人壽公告：董事會通過　推舉陳棠繼任董事長

更多熱門

相關新聞

企甲／FUTURO挑戰打破台電全勝之姿

企甲／FUTURO挑戰打破台電全勝之姿

台灣企業甲級足球聯賽本周日（10日）將進行第一循環第五場賽事，依舊是四地同時開打，最有看頭的應該是今年來勢洶洶的台中FUTURO，要對上連四戰全勝的高市台電，兩邊士氣都很高昂，誰能帶走3分積分，將是關鍵一戰。

貼口罩工廠照「裝老闆」　大發疫情財削2百萬

貼口罩工廠照「裝老闆」　大發疫情財削2百萬

上海、廣東9日下調防疫等級

上海、廣東9日下調防疫等級

散布謠言：口罩有感冒病毒　板橋男送辦最高罰300萬

散布謠言：口罩有感冒病毒　板橋男送辦最高罰300萬

馬達加斯加「神秘藥草茶」治新冠肺炎　WHO怕爆

馬達加斯加「神秘藥草茶」治新冠肺炎　WHO怕爆

關鍵字：

金管會新冠肺炎疫情保險產險壽險理賠旅遊不便險郵輪險

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面