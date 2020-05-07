歐州因疫情封城悶壞渣男　「色情報復」案件激增！

▲一名少女遭分手伴侶「色情報復」：祼照被PO 到臉書的「羞羞臉網頁」上。(示意圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

新冠疫情肆虐歐洲期間，許多壞事惰都跟著多起來；家暴是其中之一。外媒報導說，歐洲在封鎖期間，「色情報復」(Revenge Porn)事件也跟著翻倍。

法國的一名志願工作者日前花了幾個小時忙著從聯路上刪除被張貼的女孩們的裸照。女權人士說，她們發現被分手伴侣上傳裸照和親密影片的女性受害者變多了。因為疫惰期間，這些「前伴侣」大部分時間都「掛」在網路上，無聊加上無恥，很多「色情情復」的內容就這樣被PO上網了。

歐洲旨在防範家暴的《伊斯坦堡公約》(Istanbul Convention)執行秘書長奈爾斯(Johanna Nelles)說：「因為網路發達，在 疫情蔓延之際，許多女性都成為色情報復的高風險受害者。家暴事件正在增加，許多加害者甚至會利用新科技來加強對受害者的控制。」

奈爾絲補充說，這種趨勢以及受害者所感受到的恐懼、羞恥和焦慮，很可會比疫情持續更久。人權團體說，數位性暴力已成為家暴裡的普遍一環，加害人往往會威脅受害人，如果不乖乖順從，就會把她們的裸露畫面PO到網路上。

政府補助的英國「色情報復熱線」(Revenge Porn Helpline)周二(5日)表示，今年4月時他們破紀錄的成立250宗案子，是去年4月的兩倍。