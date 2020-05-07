新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％





▲中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新台灣國策智庫7日公佈最新民調，除了總統蔡英文滿意度74.5％、行政院長蘇貞昌滿意度68.9％，皆創下新高外，內閣名單中屬衛福部長陳時中最高，直接衝向93.39%。

民調比較15個行政院主要部會首長的滿意度，前三名分別為衛福部長陳時中93.9％、交通部長林佳龍66.2％、外交部長吳釗燮54.6％。民眾對各部會首長滿意指數平均則為58.24分。

真理大學助理教授陳俐甫表示，新冠肺炎是今年以來影響政治的最重要因素，民進黨政府的防疫成就也反映在相關部會首長的滿意度上。滿意度與知名度最高的陳時中，去年底的滿意度只有35.3％，此次突然躍升到93.9％。

陳俐甫指出，上次排名第一的林佳龍部長，去年有49.3％，比陳時中要高很多，此次雖也升到66.2％，但已低於第一名的陳時中，只能居於第二。因為防疫成功，內閣閣員的整體滿意度都較之前成長，滿意度成長最多的依序為陳時中166％、吳釗燮57.3％、蔡清祥52％、沈榮津43.5％、許銘春40.4％、潘文忠36.1％、林佳龍34.3％，幾乎都是與防疫直接相關的部會。與防疫相關的政策制訂與執行能力，應該會是台灣人民近期內最在意的政治能力。



此次調查對象為戶籍在台灣地區20個縣市，年滿20歲的一般民眾；調查方法：市內電話調查，隨機抽樣法；調查時間為109年04月25日-109年04月28日，抽樣方法：分層比例隨機抽樣法；抽樣誤差：共完成1,075份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，樣本代表性分析：依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。