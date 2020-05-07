快訊／1萬元之亂！蘇貞昌﹑陳時中聯袂上火線　下午3時說明最新紓困方案





▲行政院長蘇貞昌5月4日宣布加碼紓困。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌7日院會中針對紓困亂象致歉，強調有錯道歉、有錯就改，要求衛福部務必簡化流程。蘇貞昌決定在下午三點親自與衛福部長陳時中共同站上火線，回應外界相關質疑。《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院將於7日下午三點召開行政院「紓困振興方案記者會」，由行政院發言人Kolas Yotaka 主持，出席者除了蘇貞昌之外，還包括衛福部陳時中、農委會主委陳吉仲、政委龔明鑫出席。記者會將針對紓困相關議題做出回應，這也是蘇貞昌為「紓困之亂」道歉後首次公開出面。

對於1萬元加碼紓困遭轟混亂，蘇貞昌7日上午在院會中正式道歉，他表示，紓困有錯道歉、有錯就改，首先要對第一線在公所服務基層的人員表達誠摯謝意，同時也表達深深歉意，因為紓困業務比平時要做的業務更多，花費更多心神面對。

蘇貞昌指出，道歉是因為第一時間中央地方聯繫不周，基層為民服務，一方卻得面對人民責難，政府沒有第一時間說明清楚，很多責難都向一線發洩，因此要向基層致歉。

蘇貞昌強調，面對經濟衝擊，政府出於善意，提出舉債紓困預算，要跟人民站在一起，把補助金發給最需要的人，不過思慮不周造成人民不便，要再次跟人民道歉。現在重點是有錯道歉、有錯就改，最重要要解決問題，請衛福部務必簡化流程，不斷深入淺出各式各樣宣傳管道，到底應該如何請領說清楚，重點是越快越好、越簡單越好。

▲萬元紓困申請首日，桃園區公所前擠滿申請市民。（圖／記者沈繼昌攝）

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