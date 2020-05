不只捐口罩！馬英九喊話蔡英文「捐款」　證明參與國際事務的誠意與決心

▲馬英九(資料照/記者周宸亘攝)



政治中心/綜合報導

台灣防疫新冠肺炎表現受到全球矚目,更捐助許多口罩給疫情嚴重國家。不過,前總統馬英九則在臉書向總統蔡英文喊化,台灣能貢獻的不僅只口罩,可以以「捐款」方式,向全世界證明,中華民國參與國際事務的誠意與決心。

馬英九表示,新冠肺炎疫情肆虐全球,已有360多萬人確診感染,近26萬人死亡。盡快研發出有效的疫苗,是遏制疫情的關鍵,歐盟及世界多國為此發起募款,籌措疫苗研發資金(Coronavirus Global Response International Pledging Event),超過30個國家承諾捐款達80億美元。我們的鄰國韓國日本也都響應此計畫,分別捐款5000萬美元及8億美元。

馬英九指出,在這場疫情中,中華民國一直是防疫模範生,不僅國內疫情受到有效控制,並啟動3波國際人道援助行動,總共對外捐贈2300萬片口罩,也認同蔡英文所說的「當各國面對疫情擴散、急需協助的此刻,基於人道考量,台灣絕不能袖手旁觀」,不過,他呼籲,除捐口罩外,也響應國際募款,捐助資金與世界聯手研發疫苗,進一步實踐蔡總統所言,「在面對全球疫情的挑戰下,台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員」。

馬英九提到,2009年,H1N1新型流感全球大流行,台灣向世界衛生組織(WHO)捐贈價值500萬美元的疫苗;2018年,伊波拉病毒在非洲蔓延,蔡總統宣布捐100萬美元給WHO,作為對抗伊波拉病毒的基金。雖然這兩次對世衛的捐助都因為政治因素而未竟全功,但具體展現台灣有實力,絕對可以在全球公衛及防疫體系中,扮演更積極的角色。

馬英九說,這次新冠肺炎海嘯襲捲世界,嚴重程度世紀僅見,台灣能貢獻的,絕不僅只是口罩,政府提出不亞於過去的捐款,更能向全世界證明,中華民國參與國際事務的誠意與決心。「Taiwan can help, Taiwan is helping, and Taiwan can help mor.」