新台灣國策智庫民調／520前滿意度創新高！蔡英文74％、蘇貞昌68％





▲蔡英文、蘇內閣滿意度創新高（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新台灣國策智庫7日公佈520前夕最新民調，總統蔡英文滿意度達到74.5％，行政院長蘇貞昌滿意度68.9％，皆創下新高。

民調以「整體來說，請問您對蔡英文總統上任 以來的表現，感到滿不滿意？」為題，有高達74.5％的民眾對蔡英文表現感到滿意、13.8％民眾表示不滿意，創下該民調以來最高紀錄。

閣揆部分，民調以「整體來說，請問您對行政院長蘇貞昌上任以來的表現，感到滿不滿意？」為題，69.9％的民眾對蘇貞昌表示滿意、21.4％的民眾表示不滿意，蘇貞昌自上任以來滿意度增加20.2個百分比，同樣創下新高。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫表示，蔡英文除了上任初期的蜜月期以外，直至與去年底之前，長達三年之間，民眾的滿意度都低於不滿意度。但去年大選後期起，她在競選中的表現或與國民黨候選人韓國瑜的比較因素等，使得蔡英文的滿意度重新超過不滿意度，至四月底的調查，滿意度已經高達七成五，比就任初期的滿意度進步23個百分比。

陳俐甫指出，蔡英文的滿意度在2018年民進黨地方選舉大敗以後止跌回升，總統大選前繼續回升，去年底疫情後急遽上升。蔡英文的滿意度的上升和不滿意度的減少同時發生，不表意見者則穩定維持在一成多，可見這段時間蔡總統成功使原本反對她的民眾成為支持者。

針對蘇貞昌部分，陳俐甫分析，就任初期適逢民進黨敗選，同時兼任民進黨主席的蔡英文被要求負起政治責任，當時剛上任的蘇貞昌滿意度遠在蔡英文之上，蔡不到三成，蘇則超過四成，蘇貞昌這段期間的滿意度都穩定在四成多，比民進黨的基本盤略高。

陳俐甫指出，年初總統大選後，經歷台灣抗疫，蘇貞昌的滿意度又暴漲兩成，變成68.9百分比，也是史上最高，不滿意度也是史上最低的21.4百分比。這個民意支持結構有利民進黨政府後續的內部穩定，不致出現下剋上或功高震主的危機，蔡英文對新內閣的調整也可完全自主。

此次調查對象為戶籍在台灣地區20個縣市，年滿20歲的一般民眾；調查方法：市內電話調查，隨機抽樣法；調查時間為109年04月25日-109年04月28日，抽樣方法：分層比例隨機抽樣法；抽樣誤差：共完成1,075份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，樣本代表性分析：依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。