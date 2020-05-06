1萬元紓困倉促上路惹民怨　孫大千批：政府無能害慘百姓

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎衝擊民生，行政院近日宣布擴大急難紓困方案，針對有工作無加保者及農漁民，排富每人發放1萬元現金，但卻因申請程序繁複遭人詬病，且有不少民眾聞訊後跑到公所卻申請不到，現場人員也不清楚狀況，一片混亂。對此，前國民黨立委孫大千6日上午在臉書直批，這真是標準的「政府無能，累死官員，害慘百姓」。

孫大千表示，中央從一開始的「不支持發現金」，到後來的「部分發現金」，再轉彎到今天的「補破網式發現金」。孫質疑，「早知道如此，當時又何必嘴硬呢？」照這樣的效率，民眾會不會現金都還沒有申請通過，疫情就已經結束了？

孫大千認為，「行政院現在終於頭腦清醒」，了解原本的紓困方案無法涵蓋全體受困民眾，現在亡羊補牢提出擴大紓困方案，「但是，能夠保證未來不會還有其他被政府遺漏的民眾嗎？」

孫大千直酸，當局只不過是因為最初不願意接受藍營所提出的「排富全民發現金」的紓困模式，為了考量政黨的面子和利益，硬是發明出一套複雜無比、漏洞百出的紓困政策，「發現金、助貸款、減負擔」紓困三支箭不夠，還要補一支箭，「到底最後還要再射多少箭呢？行政院心中考量的是受困民眾？還是政治算計呢？」

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