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1萬擴大紓困申請「名額不限」　簡化手續「3證明免帶」政府幫你查

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記者蔡文鈴／台北報導

1萬元擴大紓困申請6日上路第一天，民眾擠爆各公所，抱怨申請資料複雜，無勞保工作者的證明文件要如何認定，行政院於下午的記者會中說明。對此，衛福部次長蘇麗瓊公布民眾須攜帶的文件，並強調擴大紓困不限數量，申請時間到6月底，只看資格符不符合。

為簡化申請程序，蘇麗瓊強調，民眾只需攜帶身分證，而戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

▲▼衛福部社會救助及社工司司長楊錦青出席6日紓困陳時中記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲衛福部社會救助及社工司司長楊錦青出席6日紓困陳時中記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

至於工作證明部分，因為無保工作者工作證明較難取得，衛福部次長蘇麗瓊舉例，玉蘭花工作者、舉牌員、流動攤販、個人接案為例，可以自述疫情前營業額為多少，目前營業額銳減多少，原則上會尊重當事人敘述。但若證件帶的越齊全，3-5天就可領補助。

▲▼衛福部說明無勞保工作者如何敘述工作證明。（圖／衛福部提供）

▲無勞保工作者證明舉例。（圖／行政院提供）

針對擴大紓困上路，蘇麗瓊首先致歉，並強調，申請時間到6月底，沒有數量限制，只看符不符合申請要件，提供相關書面資料，只看是否符合資格，時間非常寬限，民眾不用擠在這週申請。

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

▲衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

此外，擴大紓困申請最快何時能拿到補助，政委龔明鑫補充，原則要花5到7天，但如果證件越齊全最快3天就可領，
，如果要政府查資料就要花2到3天，若案件很多，審查時間就會拉長到7天。

由於每個地方政府收到的件數不同，因此無法確定民眾何時能領取補助，蘇麗瓊表示，查資料就要花2-3天，先前預計是審核資料花2-3天，撥款要花5天，估計民眾1週內就可領補助，但現在又多了查資料的環節，所以時間上會再拉長，中央會持續跟地方政府聯繫，一起排除障礙。

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