江啟臣中常會怒批蘇貞昌急搶攻　韓國瑜視訊建議3原則紓困

記者羅婉庭／台北報導

國民黨6日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，行政院長蘇貞昌搶功，造成地方第一線公務員和全國民眾的混亂與困擾，宛如「萬元紓困之亂」。高雄市長韓國瑜則透過視訊建議，

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

中常會上執行「指定中常委視訊」，其中，高雄市長韓國瑜表示，拜託黨主席江啟臣轉達黨內從政人員，政府目前紓困工作導致民心渙散、憤怒、慌亂，民眾都不知道發放準則，他強調，「快速、便民、明確」是紓困的三個原則。

韓國瑜表示，希望政府用最快速明確的方是，趕快達到紓困的目標，幫助升斗小民。對於發放現金是樂觀其成，因為百工百業真的過得非常辛苦，大家一起幫助地方政府與市民。

江啟臣表示，做好紓困與防疫，仍舊國民黨最重視的工作。兩天前蘇貞昌公布無保工作者納入擴大紓困，再次證明國民黨率先提出的排富發現金政策仍是最符合民眾需求，立即有效的紓困手段。

江啟臣直言，行政院急於搶功，在尚未與地方政府做好相關行政工作協調通知的狀況下，提早在申請前兩天公布，已經造成地方政府第一線公務人員以及申請國人嚴重困擾。最後政務委員也不得不道歉，然而再多的道歉，也比不上讓民眾趕快得到紓困。

他指出，今天上午開放申請後，由於各項申請方式、門檻及舉證條件繁複，更讓申請民眾跟行政單位無所適從，再度讓民怨沸騰，感覺像是「萬元紓困之亂」。民眾申請踴躍，也令人擔憂群聚之間的問題，是否影響防疫工作。

江啟臣呼籲，要終結紓困亂象，就是排富普發現金。這件事情全世界早已在做，並不是像執政黨所說的那樣的困難。請民進黨放下政治歧見，聽聽人民聲音，放棄擠牙膏式的樂透補助。普發現金，讓民眾安心。





▲韓國瑜視訊中常會。（圖／文傳會提供）