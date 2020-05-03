「禁止探監」拚防疫！委內瑞拉囚犯越獄引暴動…慘釀47死、75傷

▲委內瑞拉「洛斯亞諾斯監獄」（Los Llanos）為了防疫禁止探監，引發暴動。（圖／路透）



文／中央社卡拉卡斯2日綜合外電報導

反對派議員與人權團體今天表示，委內瑞拉西部一座監獄爆發暴動，目前已造成至少47人死亡、75人受傷。反對派議員指出，暴動起因是由於當局禁止家屬探監帶食物給囚犯。

洛斯亞諾斯監獄（Los Llanos）所在的波圖格薩州（Portuguesa state）議員馬蒂內茲（Maria Beatriz Martinez）告訴《法新社》，「目前我們可以證實有47人身亡、75人受傷。」

人權團體委內瑞拉監獄觀察（Venezuelan Prison Observatory）也給了同樣的數據，形容這場暴力事件根本是「屠殺」。馬蒂內茲和委內瑞拉監獄觀察都證實所有死者均為被關押者。

《法新社》檢視軍方昨天提出的報告，內容指出位於瓜納雷市（Guanare）的這座監獄受刑人昨晚在一場「企圖大規模越獄行動」中開始破壞「監獄周圍的安全圍籬」，進而爆發暴動。報告還指出，典獄長也有受傷。不過，馬蒂內茲駁斥軍方說法，稱暴動是由一群囚犯策，「因為他們無法獲得食物」。

▲洛斯亞諾斯監獄（Los Llanos）囚犯的家屬抗議。（圖／路透）



《路透社》報導，馬蒂內茲表示，當局為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在擁擠的監獄中擴散，下令禁止家屬探監帶食物給受刑人，後來便發生暴動。這類限制已在數個國家監獄引發暴動，包括義大利。阿根廷囚犯上個月也因為擔心染疫，要求當局釋放部分受刑人而爆發暴動。

委內瑞拉迄今記錄到逾330例確診，其中包括10例病故，不過當局表示國內監獄目前尚未傳出確診病例。

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