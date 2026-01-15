　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲美國14日宣布啟動加薩終戰「第二階段」和平計畫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國14日宣布啟動加薩終戰「第二階段」和平計畫，將面臨更加具挑戰性的任務，包括讓迄今拒絕繳械的哈瑪斯解除武裝、部署國際維和部隊。在此之際，第一階段和平計畫關鍵要素仍未全數實現，包括以哈之間的全面停火。

路透、法新社等報導，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）透過社群媒體宣布第二階段開始，並將在加薩建立過渡性的巴勒斯坦技術官僚行政機構，並同步展開解除武裝與重建工作。根據埃及、卡達及土耳其聯合聲明，此巴勒斯坦機構將由15名成員組成，領導人為前巴勒斯坦權力機構副部長沙斯（Ali Shaath）。

和平委員會監督治理　去軍事化挑戰

這套由川普提出的計畫已於去年10月獲得以色列與哈瑪斯簽署認可，根據這項計畫，巴勒斯坦技術官僚機制將由國際「和平委員會」監督治理。

魏科夫指出，第二階段將啟動加薩全面非軍事化及重建，重點在於解除所有非授權人員的武裝。雖然哈瑪斯同意交出治理權，卻始終拒絕繳械。

美國官員表示，美方將嘗試彌補雙方分歧，「目標是創造哈瑪斯以外的替代方案，並思考如何賦予其權力」，下一步將與哈瑪斯展開針對解除武裝的相關對話，並與以色列商討配套的特赦計畫。

目前哈瑪斯高層及其他巴勒斯坦派別已在埃及開羅進行協商，預計與和平委員會代表穆拉狄諾夫 （Nickolay Mladenov）會面。埃及消息人士稱，與哈瑪斯的談判將聚焦於解除武裝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

烏克蘭新防長：前線「20萬士兵」逃亡　200萬人躲徵兵遭通緝

出國前崩潰　女染眉嚴重過敏「臉腫大一倍變ET」驚悚照爆紅

美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

挖1.5公尺深沙坑崩塌　14歲男「一起被活埋」警消搶救20分鐘雙亡

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

烏克蘭新防長：前線「20萬士兵」逃亡　200萬人躲徵兵遭通緝

出國前崩潰　女染眉嚴重過敏「臉腫大一倍變ET」驚悚照爆紅

美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

挖1.5公尺深沙坑崩塌　14歲男「一起被活埋」警消搶救20分鐘雙亡

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

【爆陰謀論】初選「差0.6個百分點落敗」！　邱議瑩喊：比賽已經結束

國際熱門新聞

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

美國將凍結75國「赴美簽證申請」

快訊／伊朗宣布關閉領空　航跡圖曝光

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

35cm網路線「插進尿道」！15歲少年劇痛送醫

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

伊朗示威衝擊　美股四大指數全收黑

川普稱「示威者處決」喊卡　伊朗外長證實

傳北京下禁令　H200晶片不准入境

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

更多熱門

相關新聞

加薩和平計畫　將邁入第二階段

加薩和平計畫　將邁入第二階段

《華爾街日報》（WSJ）引述美國官員說法報導，華府將於今（14）日宣布啟動加薩和平計畫第二階段，並且成立一個由巴勒斯坦技術官僚組成的監督委員會。

以色列計劃3月再攻加薩　就等川普點頭

以色列計劃3月再攻加薩　就等川普點頭

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

川普、納坦雅胡沒共識　下秒宣布送50架F-15

川普、納坦雅胡沒共識　下秒宣布送50架F-15

關鍵字：

加薩哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面