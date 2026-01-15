加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

▲美國14日宣布啟動加薩終戰「第二階段」和平計畫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國14日宣布啟動加薩終戰「第二階段」和平計畫，將面臨更加具挑戰性的任務，包括讓迄今拒絕繳械的哈瑪斯解除武裝、部署國際維和部隊。在此之際，第一階段和平計畫關鍵要素仍未全數實現，包括以哈之間的全面停火。

路透、法新社等報導，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）透過社群媒體宣布第二階段開始，並將在加薩建立過渡性的巴勒斯坦技術官僚行政機構，並同步展開解除武裝與重建工作。根據埃及、卡達及土耳其聯合聲明，此巴勒斯坦機構將由15名成員組成，領導人為前巴勒斯坦權力機構副部長沙斯（Ali Shaath）。

和平委員會監督治理 去軍事化挑戰

這套由川普提出的計畫已於去年10月獲得以色列與哈瑪斯簽署認可，根據這項計畫，巴勒斯坦技術官僚機制將由國際「和平委員會」監督治理。

魏科夫指出，第二階段將啟動加薩全面非軍事化及重建，重點在於解除所有非授權人員的武裝。雖然哈瑪斯同意交出治理權，卻始終拒絕繳械。

美國官員表示，美方將嘗試彌補雙方分歧，「目標是創造哈瑪斯以外的替代方案，並思考如何賦予其權力」，下一步將與哈瑪斯展開針對解除武裝的相關對話，並與以色列商討配套的特赦計畫。

目前哈瑪斯高層及其他巴勒斯坦派別已在埃及開羅進行協商，預計與和平委員會代表穆拉狄諾夫 （Nickolay Mladenov）會面。埃及消息人士稱，與哈瑪斯的談判將聚焦於解除武裝。