國際

和談卡關！川普點名「問題出在澤倫斯基」：普丁準備好了

▲▼川普與澤倫斯基會後共同記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與澤倫斯基的關係起起伏伏。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普14日受訪時，將烏克蘭和平協議談判受阻的責任，歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，而非俄羅斯總統普丁，與歐洲盟國長期認為莫斯科缺乏終戰誠意的立場大相逕庭。

和談沒進展　川普直指澤倫斯基

川普在白宮橢圓辦公室接受《路透社》專訪時表示，普丁已準備好結束這場持續近4年的入侵行動，「我認為他已經準備好達成協議了」，相較之下烏克蘭的態度較為消極。被問及為何美國主導的談判，尚未解決這場二戰以來歐洲最大規模陸上衝突時，川普僅回應，「澤倫斯基。」

川普表示，下周可能在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）與澤倫斯基會面，但暗示尚無具體安排。被問及為何認為澤倫斯基在談判中有所保留時，他回應，「我只是覺得他，你懂的，目前還很難走到那一步。」

▼澤倫斯基多次強調不會放棄領土。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

川澤關係不穩　各界都憂慮

美烏總統的關係長期起伏不定，儘管在川普第2任期的第1年內互動似乎有所改善，但川普有時似乎更願意接受普丁的保證，而非聽取美國盟友的看法，讓基輔、歐洲各國政府及美國國會議員都感到不滿與挫折。

普丁野心未歇　頓巴斯是焦點

根據《路透社》去年12月的報導，美國情報單位持續警告，普丁從未放棄占領烏克蘭全境、奪回前蘇聯部分歐洲領土的野心。

近幾周，烏俄和談聚焦在戰後烏克蘭的安全保證，以防俄羅斯未來再度入侵。而美國談判代表敦促基輔放棄東部頓巴斯（Donbas）地區，以利與俄羅斯達成協議。不過，澤倫斯基早已多次公開強調，烏克蘭憲法不允許向莫斯科做出任何領土讓步。

01/13 全台詐欺最新數據

