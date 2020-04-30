加州擬「關閉所有海灘」　佛州下周「逐步解封」邁阿密維持禁足令

▲美國加州擬定關閉州內所有海灘。圖為民眾戴著口罩來到加州的杭亭頓海灘。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國累計超過104萬起新冠肺炎確診病例、6萬多人染疫死亡，目前大約有12州準備重啟經濟，鬆綁防疫禁令，放寬商業活動限制。其中，佛羅里達州預計下周一（5月4日）起逐步解除禁足令，人口密集的邁阿密地區保持禁令。但是，加州則採取不同作法，擬定即將關閉所有海灘，洛杉磯也宣布擴大檢測範圍，全體居民可以免費接受篩檢。

▲美國佛州預計下周一（5/4）起逐步解禁，但人口密集的大邁阿密地區維持禁令。（圖／路透）

綜合NBC、《中央社》報導，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）於29日宣布，將要慢慢重新開放該州，逐步解除禁足令，政策預計周一（5/4）生效。但是，人口密集、病例較多的大邁阿密地區禁令維持不變，包括戴德郡（Dade）、棕梠灘（Palm Beach）與布勞沃德郡（Broward）。

在此階段，零售商店與餐廳可以重新營運，室內來客人數容量必須維持在25%，室外座位則需保持社交距離，先前因醫療資源吃緊、遭到暫緩的非急需手術（Elective Surgical）也可以繼續進行。但是，學校、酒吧、健身房、髮廊、養老院與其他長照機將持續關閉，民眾也應繼續戴口罩，避免10人以上集會。

據悉，佛州年長人口眾多，65歲以上居民超過1/5，德桑提斯直至4月2日才宣布限制商業活動，引發外界批評。他29日表示，解禁計畫「安全、聰明且循序漸進」，但全州前一天才新增83起死亡病例，成為疫情爆發以來單日最高紀錄。

▲外媒報導，加州州長擬定關閉州內所有海灘。圖為加州杭亭頓海灘4月26日的情況。（圖／達志影像／美聯社）



另據《洛杉磯時報》（LA Times）報導，一名消息人士29日透露，加州州長紐森（Gavin Newsom）計畫隔（30）日宣布，下令關閉州內所有海灘。

據了解，上述消息來自加州警察局局長收到的一份備忘錄。另一名執法部門的來源也證實，當局已針對這項計畫做出簡報，或許還會關閉一些公園。但州長辦公室截至當地時間29日晚上前尚未對此回應。

紐森29日稍早曾透露，考慮針對海灘採取更多行動，「我正在與州立公園以及其他機構合作，我們有很多夥伴，加州濱海委員會 （California Coastal Commission）、加州土地委員會等等，來真正釐清我們的下一個步驟是什麼。」報導指出，加州濱海委員會已經授予地方政府緊急豁免權，以決定是否關閉海灘。

▲洛杉磯市長宣布，不論有無症狀，全體居民都可免費接受檢測。（示意圖／路透）



另外，洛杉磯市長埃里克．賈西迪（Eric Garcetti）29日表示，不論有無症狀，所有市民現在都可以到市府經營的機構，免費接受篩檢，成為全美第一個提供全面檢測的城市。

官員指出，擴大檢測範圍對於掌握染疫人數至關重要，取得確切了解以後，才能夠決定鬆綁禁足令。根據數據，加州累計大約4萬5千多例確診，洛杉磯就有超過2萬例，幾乎占了總數的一半。

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