金正恩「用假名瑞士留學4年」　師生憶：和善、熱愛籃球的鄰家男孩

▲北韓領導人金正恩曾赴瑞士留學。圖為金正恩2012年出席北韓少年團（Korean Children' s Union）66周年活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

北韓領導人金正恩神隱多日，1日終於現身，打破病危傳言，但生平經歷再度引發外界討論。他青少年時期曾以外交官之子的身分，用假名「朴恩」（Pak Un）到瑞士伯爾尼（Bern）留學4年，被同學形容是一名熱愛籃球、好相處的人，在老師心中更是一名和善又有幽默感，像是鄰家男孩一般的亞洲少年。

1996年，年約12歲的金正恩化名朴恩，以「北韓外交官之子」的身分前往瑞士伯爾尼高級學校「史坦因霍爾茲里」（Steinhölzli）就讀，留學4年，也曾到歐洲各國遊玩，但這些經歷卻沒有轉化成政治啟蒙，或對於百姓的同情，似乎只促使他在家鄉建造起總是空無一人的遊樂園與滑雪場。

當年同學米卡洛（Joao Micaelo）形容金正恩是一個內向、喜怒無常的人，「很安靜也很果斷」，但非常著迷於籃球，甚至會把籃球放在床邊睡覺，平時會穿著NBA或花俏運動衣，也收藏大量Nike球鞋。他透露，金正恩一次曾經坦言真實身分，但自己當時根本不相信。

《紐約郵報》報導，另一名同學伊姆霍夫（Marco Imhof）說，金正恩與大家相處融洽，雖然以伯爾尼方言對話有所困難，但有時在籃球場上具有「爆發性的競爭力」。

▲金正恩據傳曾經就讀的瑞士學校「史坦因霍爾茲里」（Steinhölzli）。（圖／達志影像／美聯社）

學校老師里森（Michel Riesen）回憶，金正恩是一名和善、具有幽默感的14歲少年，雖然是個好學生，但其實「並不特別」，時常從北韓大使館附近一間不起眼的住家步行上學。他2018年接受NBC採訪時說，「如果我回想，我想起的是一名友善、溫和的亞洲少年，一個鄰家男孩……民主是我們在瑞士的一部份，所以他一定接觸到了民主。」

據悉，金正恩在瑞士留學期間，是由假扮成母親的阿姨照顧，但阿姨之後叛逃到美國，現居紐澤西。她有一次回憶，金正恩小時候「脾氣暴躁、缺乏耐性」，「我不會說他是反社會人格，但他對於他人的痛苦擁有高度容忍力，殺害叔叔與哥哥的方式非常殘忍」，只是為了要讓大家知道「誰才是老大」。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）北韓專家、前CIA分析師朴正鉉（Jung H.Pak）認為，金正恩是「治理國家的大師，但也被國家和神話困住了」，因為繼承了核武、壓抑的官僚體系與恐懼，「（他）沒有辦法逃避。如果他想要生存，就必須繼續殘暴下去，別無選擇。」

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