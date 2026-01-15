美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

▲麥當勞餐廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子起訴麥當勞，因為他的妻子在得來速車道上排隊等餐時，被一名遊民騷擾並攻擊，導致她重傷身亡，過程期間店員雖然目睹事件卻沒有試圖阻止或是幫忙報案，讓他決定起訴。

得來速等餐變悲劇 58歲婦人重傷不治

事件發生在2024年3月，58歲女子瑪麗亞(Maria Vargas Luna)與丈夫蘭格爾(Jose Juan Rangel)開車到麥當勞得來速點餐時遭遊民騷擾，後來確認其是一名叫格林(Charles Cornelius Green Jr.)的男子。

California husband sues McDonald’s after ‘vagrant’ kills his wife in drive-thru https://t.co/HXKtjHiDpn pic.twitter.com/FuN6vmY34f — New York Post (@nypost) January 14, 2026

當時2人點餐後在車上等待餐點時，格林靠近駕駛座後突然攻擊蘭格爾，瑪麗亞立即跳下車想要幫忙丈夫，結果遭格林推倒在地上，導致頭部受重傷，送醫後靠著維生裝置維持生命，幾個月後仍不治身亡。

遊民攻擊致死案 家屬指控店家沒有及時阻止

蘭格爾近來決定對麥當勞提告，認為店員眼睜睜地看著格林在車道上徘徊，並且騷擾顧客長達10分鐘，明明有足夠的時間能夠幫忙阻止事件，卻沒有任何作為。

訴狀中還指出，事發地點已成為犯罪溫床，多年來一直是警方常接到報案與犯罪事件的所在地，認為這些案件足以讓麥當勞體認到風險，店家有責任也有能力阻止這場悲劇的發生，所以對其提出過失致人死亡、疏忽和場所責任，並尋求賠償。

格林最初被指控一項毆擊重罪與一項攻擊輕罪，後來重罪被取消，因為法官根據監視器畫面判斷，死者是自己不小心摔倒，事件是意外而非惡意殺人。