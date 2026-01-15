Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

▲網飛（Netflix）正準備對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視製作與串流業務提出1項全現金收購要約。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

1名熟悉內情的消息人士於美東時間13日向《路透社》透露，網飛（Netflix）正準備對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視製作與串流業務提出1項全現金收購要約。

該名消息人士稱，相關變更旨在加快出售進程，該交易仍需數月才能完成，且已遭到部分政治人物以及競爭出價方派拉蒙天舞公司（Paramount Skydance）的反對。

《彭博新聞》稍早已率先報導此消息。Netflix對彭博的報導拒絕評論，而華納兄弟則未立即回應《路透社》的置評請求。據悉，13日收盤時，Netflix股價上漲1.02%，華納兄弟股價收高1.62%，派拉蒙股價則持平。

Netflix原先提出的827億美元交易，內容為以現金加股票收購華納兄弟的電影與串流資產；相較之下，派拉蒙則對整家公司提出1,084億美元的全現金收購，包括其有線電視業務。

儘管派拉蒙後續對其出價進行修正，包括獲得派拉蒙執行長大衛艾利森（David Ellison）之父、甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞艾利森（Larry Ellison）提供高達400億美元的股權支持，華納兄弟仍傾向接受Netflix的方案。華納兄弟董事會主張，派拉蒙的出價高度依賴大量債務融資，這將提高交易完成的風險，因此該要約「仍然不足」。

派拉蒙與Netflix近來為爭奪華納兄弟及其珍貴的電影與電視製作部門，以及龐大的影音資料庫，展開激烈競爭。華納兄弟旗下具高度獲利能力的娛樂系列包括《哈利波特》（Harry Potter）、《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）、《六人行》（Friends），以及DC漫畫宇宙（DC Comics universe），同時還擁有《北非諜影》（Casablanca）與《大國民》（Citizen Kane）等備受推崇的經典老片。

這場競標戰已成為好萊塢最受矚目的併購對決之一，反映出影視公司正面臨由串流平台主導、以及院線票房收入高度波動的新環境。與此同時，橫跨政治光譜的多位立法者也表達擔憂，認為進一步的媒體產業整合可能推高價格並減少消費者的選擇。

派拉蒙12日才對華納兄弟提起訴訟，要求取得其與Netflix交易的更多資訊，並表示計畫提名董事進入華納兄弟董事會。派拉蒙主張，其針對整個華納兄弟提出每股30美元的全現金收購方案，優於Netflix先前針對影視製作與串流業務提出的每股27.75美元現金加股票方案，且更容易通過監管審查。

根據協議內容，若Netflix無法取得監管機關批准，將須支付58億美元的解約金；若華納兄弟放棄與Netflix的協議，則需向該串流平台支付28億美元的解約金。

