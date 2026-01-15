　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

網飛（Netflix）正準備對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視製作與串流業務提出1項全現金收購要約。（圖／達志／美聯社）

▲網飛（Netflix）正準備對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視製作與串流業務提出1項全現金收購要約。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

1名熟悉內情的消息人士於美東時間13日向《路透社》透露，網飛（Netflix）正準備對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的影視製作與串流業務提出1項全現金收購要約。

該名消息人士稱，相關變更旨在加快出售進程，該交易仍需數月才能完成，且已遭到部分政治人物以及競爭出價方派拉蒙天舞公司（Paramount Skydance）的反對。

《彭博新聞》稍早已率先報導此消息。Netflix對彭博的報導拒絕評論，而華納兄弟則未立即回應《路透社》的置評請求。據悉，13日收盤時，Netflix股價上漲1.02%，華納兄弟股價收高1.62%，派拉蒙股價則持平。

Netflix原先提出的827億美元交易，內容為以現金加股票收購華納兄弟的電影與串流資產；相較之下，派拉蒙則對整家公司提出1,084億美元的全現金收購，包括其有線電視業務。

儘管派拉蒙後續對其出價進行修正，包括獲得派拉蒙執行長大衛艾利森（David Ellison）之父、甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞艾利森（Larry Ellison）提供高達400億美元的股權支持，華納兄弟仍傾向接受Netflix的方案。華納兄弟董事會主張，派拉蒙的出價高度依賴大量債務融資，這將提高交易完成的風險，因此該要約「仍然不足」。

派拉蒙與Netflix近來為爭奪華納兄弟及其珍貴的電影與電視製作部門，以及龐大的影音資料庫，展開激烈競爭。華納兄弟旗下具高度獲利能力的娛樂系列包括《哈利波特》（Harry Potter）、《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）、《六人行》（Friends），以及DC漫畫宇宙（DC Comics universe），同時還擁有《北非諜影》（Casablanca）與《大國民》（Citizen Kane）等備受推崇的經典老片。

這場競標戰已成為好萊塢最受矚目的併購對決之一，反映出影視公司正面臨由串流平台主導、以及院線票房收入高度波動的新環境。與此同時，橫跨政治光譜的多位立法者也表達擔憂，認為進一步的媒體產業整合可能推高價格並減少消費者的選擇。

派拉蒙12日才對華納兄弟提起訴訟，要求取得其與Netflix交易的更多資訊，並表示計畫提名董事進入華納兄弟董事會。派拉蒙主張，其針對整個華納兄弟提出每股30美元的全現金收購方案，優於Netflix先前針對影視製作與串流業務提出的每股27.75美元現金加股票方案，且更容易通過監管審查。

根據協議內容，若Netflix無法取得監管機關批准，將須支付58億美元的解約金；若華納兄弟放棄與Netflix的協議，則需向該串流平台支付28億美元的解約金。

延伸閱讀
活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著
她只是太累了？翁推著亡妻過安檢　一摸才發現她冰冷如屍
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

烏克蘭新防長：前線「20萬士兵」逃亡　200萬人躲徵兵遭通緝

出國前崩潰　女染眉嚴重過敏「臉腫大一倍變ET」驚悚照爆紅

美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

挖1.5公尺深沙坑崩塌　14歲男「一起被活埋」警消搶救20分鐘雙亡

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

烏克蘭新防長：前線「20萬士兵」逃亡　200萬人躲徵兵遭通緝

出國前崩潰　女染眉嚴重過敏「臉腫大一倍變ET」驚悚照爆紅

美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

挖1.5公尺深沙坑崩塌　14歲男「一起被活埋」警消搶救20分鐘雙亡

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：真的好帥　給人感覺很舒服

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

【險撞騎士】新店砂石車「性急」逆向超車！　往右硬切擦撞公車

國際熱門新聞

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

美國將凍結75國「赴美簽證申請」

快訊／伊朗宣布關閉領空　航跡圖曝光

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

35cm網路線「插進尿道」！15歲少年劇痛送醫

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

伊朗示威衝擊　美股四大指數全收黑

川普稱「示威者處決」喊卡　伊朗外長證實

傳北京下禁令　H200晶片不准入境

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

不只黑金　沙烏地挖到242噸新金礦

更多熱門

相關新聞

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

台北一名年僅22歲的女子，日前與男友發生親密行為時突然感覺身體不適，不但臉部扭曲、語言異常，隔天更出現雙腿發黑、失去知覺。送醫後，醫師一度判定為急性中風，沒想到進一步檢查才發現，元凶竟是藏在心臟裡的一顆良性腫瘤。這場從小症狀演變成生死關頭的醫療驚魂，讓醫師直言：「再晚一步，可能真的保不住雙腿。」

串流收視週榜／《咒術迴戰3》全球第2收視新霸主！

串流收視週榜／《咒術迴戰3》全球第2收視新霸主！

8小時手術都沒休息！釣出大批醫護現身解答

8小時手術都沒休息！釣出大批醫護現身解答

主計處公布3大最賺行業　「這產業奪冠」月薪破7萬

主計處公布3大最賺行業　「這產業奪冠」月薪破7萬

他怒轟「北捷這2站」轉乘太崩潰！大票人共鳴

他怒轟「北捷這2站」轉乘太崩潰！大票人共鳴

關鍵字：

周刊王Netflix華納兄弟

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面