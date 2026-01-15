烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基14日宣布能源緊急狀態，且特別把重點放在首都基輔，當地因受到俄軍攻擊導致居民在零下嚴寒環境裡面臨斷水、斷電、供暖中斷的問題。

基輔零下攝氏20度 水電供暖中斷

基輔獨立報、路透報導，俄軍上周發動的攻勢導致基輔等地電力與暖氣系統癱瘓，當地夜間氣溫降至攝氏零下20度左右，緊急人員正日以繼夜搶修恢復供電和供暖。澤倫斯基透過社群平台X發文表示，俄羅斯襲擊與惡劣天氣帶來的後果非常嚴重，「將宣布烏克蘭能源體系進入緊急狀態」，有許多問題亟待解決。

能源體系緊急狀態

澤倫斯基在隨後的晚間影片中提到，宣布緊急狀態將能賦予相關單位更多選擇和靈活性。他也說，將在基輔設立特別工作小組進行全天候協調，政府會加大力度與外國夥伴合作，採購關鍵能源設備、增加電力進口並爭取更多支援，同時也將簡化緊急狀態期間將備用能源設備接入電網的相關規定。

增加「不屈據點」

澤倫斯基還表示，已下令重新審視午夜宵禁措施，以允許民眾無限制地前往基輔各地設立的「不屈據點」（Invincibility Points）。這些據點提供電力和暖氣，該市還計劃增設更多據點。

不過澤倫斯基也指出，基輔在應對襲擊造成的後續工作表現遠不如哈爾科夫（Kharkiv）等城市，「即便是在最近幾天，我也沒看到足夠的執行強度」。但基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回應，市內6000棟受影響建築中，已有九成以上恢復供暖。