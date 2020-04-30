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金正恩消失！《外交政策》提出3大可能：他還會神隱一陣子

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▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲北韓領導人金正恩神隱多日，病重、命危甚至去世的傳聞不斷。（圖／翻攝朝中社）

記者吳美依／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多日，命危、去世傳言滿天飛。美國期刊《外交政策》認為，金正恩可能還會消失很長一段時間，並對此提出3大可能性，如果他很快健康露面，南北韓與華府將保持現在情勢；如果他還會離開一陣子，北韓國際處境將陷入微妙地位；如果他真的過世，接班人選不只有親妹妹，還有叔叔金平日以及其他高官奪權的可能性。

《外交政策》（Foreign Policy）認為，金正恩應該還會神隱很長一段時間，但將有三種可能發展。如果他很快就會健康地公開亮相，如今南北韓與美國之間的情勢將大致保持現狀，三方尋求共識的談判將又要重新展開。

如果他持續長期神隱，北韓國際地位將陷入微妙處境，此時期可能會由金與正臨時執政，但她會因女性身分，讓自己陷於危險境地之中，即使在軍事政策方面，延續哥哥試射導彈的挑釁作風，運用權力也無法得心應手，可能還要應付其他高官想要與美日等國維持關係，甚至插手執政的意見與威脅。

《外交政策》推測的最後一種可能性是假設金正恩已經死亡，不知是否任命接班人。但如此一來，人選不只有親妹金與正，被派駐海外30多年、去年突然被召回平壤的叔叔金平日一直被認為有望掌權，其他軍官或黨內官員也有可能出現爭奪權力。

《法國國際廣播電台》（RFI）引述法媒分析指出，金正恩健康狀況不佳，過去也曾長期消失，但是他15日缺席金日成108周年誕辰紀念活動，實屬罕見，令人費解。也有法媒指出，雖然北韓至今沒有通報新冠肺炎病例，但金正恩很有可能是為了躲避疫情，才無法露面。

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