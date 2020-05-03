地位僅次總統！捷克參議院長：若訪台可展現「重視自由民主」

▲捷克參議院院長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，如果決定出訪台灣，目的是為了展現捷克的國格和重視自由民主。（圖／翻攝自Facebook／Miloš Vystrčil）

文／中央社記者林育立柏林2日專電

捷克前參議院議長柯加洛（Jaroslav Kubera）驟逝後，接任者維特齊（Miloš Vystrčil）是否訪台成為捷克政壇焦點。維特齊表示，若他最後決定出訪台灣，目的是展現捷克的國格和重視自由民主。

柯加洛原訂2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝死。鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，繼任的維特齊3月宣布暫緩台灣行的規劃。

根據捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊訪台，對捷克和歐洲的對台關係將有高度象徵意義。

捷克公共電視台（Česká televize）上月29日報導，維特齊表示，如果他最後決定訪問台灣，不是為了報復，而是展現捷克的國格和對自由民主的重視。維特齊強調，期待訪台能留下捷克也希望幫助其它人獲得自由的印象。

不過，如果維特齊在疫情趨緩後決定訪台，勢必衝擊捷克和中國的關係，對此捷克外長派提賽克（TomášPetříček）表示，訪台的影響大家都很清楚，他不建議、但也不會阻止他訪台。

▲捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，柯加洛的遺孀日前指控，中國大使館威脅柯加洛不要訪台、不然將對捷克企業報復的一封信是導致他猝死的原因，在捷克政壇引起軒然大波，維特齊表示將全力調查這封信的背景，讓真相水落石出。

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