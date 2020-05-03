敦睦艦隊官兵3日「出關」二篩　張哲平下午親赴指揮中心說明

▲海軍敦睦遠航訓練支隊4月9日返國。（圖／翻攝軍聞社）

記者蘇晏男／台北報導

海軍敦睦艦隊磐石艦自上月18日爆發官兵染疫後，國防部緊急下令隔離744人。由於3日凌晨隔離屆滿，檢疫人員上午已針對剩下約3百名官兵進行二篩，其結果將於下午2時許在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布。對此，國防部表示，若官兵順利結束隔離，未來7天將返家自主管理。

據軍方表示，國防部包括軍政副部長張哲平上將等官員，下午將一同出席指揮中心記者會，並視篩檢情況說明軍方因應方式。而疫情指揮中心指揮官陳時中2日也表示，磐石艦對社區造成影響非常小，但解除隔離前要再採檢，他為此對官兵表達歉意。

此外，立法院外交國防委員會明天也將進行「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」專案報告，屆時國防部長嚴德發及國安局長邱國正也將列席。不過國防部也透露，由於官兵剛結束隔離，面談行動尚未進行，因此明天報告內容不會有官兵證言。

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