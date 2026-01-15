伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

▲美國總統川普賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導



在美國與伊朗關係持續緊繃之際，伊朗國營電視台於今日播出美國總統川普（Donald Trump）今年在賓州巴特勒（Butler）造勢時遇刺未遂的片段，並加上充滿威脅意味的文字，強調「這次子彈不會飛偏」，此舉引發兩國間更多關注與討論。

川普遭遇暗殺未遂成經典畫面 伊朗電視台播放帶威脅語氣

今年7月，美國總統川普在巴特勒舉行戶外造勢時，突然遭到槍手從屋頂開火攻擊。雖然他的右耳被子彈擦傷，現場也有民眾不幸罹難，但川普神奇地逃過致命一擊，右臉帶血高舉拳頭喊出「戰鬥」，這一幕迅速成為美國政治史上的經典畫面。

「新聞週刊」（Newsweek）以及「紐約郵報」（New York Post）等美國媒體報導，伊朗國營電視台今天不僅播出川普險遭暗殺的真實片段，還可以看到他被特勤局人員團團圍住，現場氣氛緊張，畫面引發美國輿論熱議。

國際記者直擊伊朗播報 威脅語翻譯引各界關注

以色列國際新聞電台i24NEWS和「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）特派員史坦因（Amichai Stein）在社群平台X上分享了伊朗電視台播出的這段影片，並將波斯語（Farsi）內容翻譯成英文，讓更多國際觀眾了解伊朗媒體的立場。

史坦因（Amichai Stein）特別指出，伊朗國營電視台在播報時公然以威脅語氣表示，「這次子彈不會飛偏」，明顯帶有針對美國總統川普的暗示，讓外界擔心美伊之間的言語衝突會不斷升級，引發更大地緊張局面。