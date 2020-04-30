遠離病毒最後淨土！全球33地區「通報0病例」　共同特點曝光

▲太平洋島國諾魯（Nauru）目前尚未通報新冠肺炎病例。圖為諾魯一名孩童在海灘上玩耍。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐，全球累計超過320萬例確診、22萬多人染疫去世。但是，世界上仍有33個國家或地區目前尚未通報任何一起病例，被認為是遠離病毒的「最後淨土」，這些地方的共同特點就是領土規模較小，地理位置難以抵達，或者人口稀少。

根據數據，截至4月20日為止，聯合國所承認的國家中，214國出現新冠肺炎病例，其中大約190國發生本土感染，至少166國通報死亡病例，且北美洲、中東地區所有國家全數失守。

綜合外媒報導，儘管疫情全球蔓延，世界上仍有33個國家或地區尚未通報任何一起新冠肺炎病例，這些地區的共同特點就是領土規模較小，地理位置較難抵達，或者人口稀少。

▲外媒整理指出，目前尚未通報病例的國家大多較難抵達、人口稀少。圖為索羅門群島（Solomon Islands）首都荷尼阿拉市（Honiara）。（圖／達志影像／美聯社）

尚未通報病例的地方，包括諾魯、吉里巴斯與索羅門群島等太平洋小型島國。另外還有人口稀少的葛摩（Comoros）、賴索托（Lesotho）、塔吉克（Tajikistan）以及土庫曼，上述部分地區是全球人口最少的地方。但是，沒有通報病例，也不代表境內就沒有任何感染。

此外，安奎拉（Anguilla）、格陵蘭、加勒比海島嶼聖巴瑟米（St Barts）、聖露西亞（Saint Lucia）以及葉門宣稱，雖然曾經出現確診，但沒有發生死亡病例，目前也沒有仍在治療的患者，已經成功「根除」病毒。中國、紐西蘭宣布大幅減少新增確診數。西班牙、德國、匈牙利、賽普勒斯和挪威等歐洲國家在疫情趨緩以後，也逐步鬆綁封鎖限制。

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