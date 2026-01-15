挖1.5公尺深沙坑崩塌　14歲男「一起被活埋」警消搶救20分鐘雙亡

▲2少年不幸身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州傳出不幸案件，2名14歲青少年在公園中挖沙，結果所挖的沙坑突然崩塌，導致2人受困被活埋，被救出時皆已經失去意識，送醫搶救後仍被宣告身亡。

深挖沙坑突崩塌 2少年命喪公園

佛州錫特勒斯郡(Citrus)警方表示，14歲少年瓦茨(George Watts)與哈伯德(Derrick Hubbard)11日在當地公園Sportsman Park挖了一個約4至5英尺（約1.2至1.5公尺）深的沙坑，結果沙坑突然崩塌，導致2人受困。

2人因為午餐時間沒有回家也沒有消息引發家長擔心，家長來到公園後在挖沙區附近發現2人的鞋子和自行車，立即察覺事情不妙，趕緊挖沙並且報警。

消防挖沙20分鐘尋人 2名少年仍不治

消防人員挖了20分鐘的沙，才終於尋獲2名少年，第一名少年被救出時雖然還活著，但人已失去意識，第二人被救出時已經沒有生命跡象，2人送醫後被宣告身亡。

不幸事件傳出後震驚當地社區，家屬在募款網站上表示，2名少年是彼此的摯友，原本應該是充滿童年冒險的一天，卻變成任何父母都不願承受的心碎事件。校方也聲明表示，事件是不幸的意外，對社區和學校很多人都造成深遠的影響，學校將提供哀傷輔導服務。