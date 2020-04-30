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川普：中國「盡其所能讓我敗選」！　稱北京「防疫方式」就是證據

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，中國將會「盡其所能」讓他輸掉11月的總統大選。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普29日接受《路透社》專訪時表示，中國處理疫情的方式可以證明，北京「將會盡其所能」讓他輸掉11月的連任競選。他談到疫情時，對於中方措詞強硬，被問及考慮對北京採取什麼措施時，沒有透露太多細節，只說「我可以做很多事」。

川普29日在白宮橢圓形辦公室接受《路透社》專訪，談到中國與疫情時，措詞強硬。他認為，中國處理疫情的方式，證明北京「將會盡其所能」讓他輸掉11月的連任競選，而中方希望民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選，以減輕川普政府在貿易等議題上施加的壓力，「他們（中國）一直在利用公共關係，試圖讓大家覺得他們是無辜的一方。」

川普被問及，是否考慮針對中方實施關稅、註銷債務，做為疫情爆發的回應時，並未透露太多細節，只說自己仍在考慮許多選項，「我可以做很多事。我們正在調查發生了什麼事」，又再提到，「中國將會盡其所能，讓我輸掉這場競選。」

▲川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普認為，北京處理疫情的方式證明，中國想要讓他輸掉連任競選。圖為川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

川普透露，與中國國家主席習近平討論過，需要降低美國對中國的貿易逆差，一度達成協議，但如今已被疫情導致的經濟影響破壞。一名資深官員29日匿名向《路透社》透露，川、習2人3月底在一通非正式通話中達成的「休戰」似乎已經終結。

美國目前累計超過103萬人感染新冠肺炎，6萬多人染疫死亡，當局被批評行動遲緩，疫情導致經濟重創，也讓總統的連任之路出現危機。川普推動紓困法案，也積極支持各州重啟經濟。據《路透社》與法國市場研究公司易普索（Ipsos）於4月27、28日實施的聯合民調顯示，43％美國人贊成川普處理疫情的方式。

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